Ahora Alberto Fernández busca "revalorizar la gestión" para aplacar las internas sobre la economía

Sin hablar de la crisis económica y cambiaria, aunque estaba invitado el presidente no participará de la cumbre empresaria del hotel Llao Llao en Bariloche, donde los candidatos presidenciales de la oposición anunciaron sus planes para devaluar o dolarizar y que generaron ruido en la política económica, que, en por segunda jornada consecutiva, llevaba al dólar Blue por encima de los $420,

Alberto Fernández anunció la refacción del aeropuerto civil en base militar de Moreno y un plan para construir un parque logístico de carga y de aviación civil aledaño al parque industrial en ese distrito del ese del conurbano bonaerense.

Fernández se mostró acompañado por uno de los ministros más kirchenristas del gabinete, el titular de Defensa, Jorge Taiana, y su inseparable secretario General de presidencia, Julio Vitobello y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, jefes de la FA, intendentes del PJ.

"Mariel es una gran intendenta calidad humana que antes que embarullarse con el ruido de la política, tiene una enorme honestidad" destacó en su breve discurso antigrieta el presidente, que según confirmó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi este miércoles, sigue sin definir si se postulará o no a la reelección.

La agenda de Alberto Fernández continuaba este miércoles por la tarde en el Centro Cultural Kirchner con la apertura de la Conferencia de las Partes del ACuerdo Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina el Caribe. Allí se mostrará junto a la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

La agenda de actos de Alberto Fernández continúa este jueves a las 11 con el anuncio de obras del canal de Magdalena, que compartiría después de varios meses de no mostrarse juntos, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El jueves a la tarde Alberto Fernández viaja a Mar del Plata para reinaugurar la Casa sobre el Arroyo (o Casa del Puente, como se la conoce popularmente). Una joya de la arquitectura moderna construida entre 1943 y 1945 por Amancio Williams, junto a su esposa Delfina Gálvez Bunge, para su padre, el músico y compositor Alberto Williams, que fue recuperada.

El viernes el presidente culminaría la semana con un viaje a la ciudad entrerriana de Concordia, que había suspendido semanas atrás, cuando se conoció el dramático índice de pobreza, difundido por el INDEC, que alcanzó al 39,2% de la población.

Por la tarde, el viernes a las 17 encabezará la primera reunión del Consejo nacional del PJ, en la que se dirimirá el llamado al Congreso partidario para definir la estrategia electoral de la coalición de gobierno.

Rossi se refirió a la interna en el gabinete, la crisis económica y dejó un mensaje para Aracre y Massa

Antonio Aracre con Alberto Fernández.jpg

El gobierno salió a dar un mensaje para tranquilizar las internas en el gabinete, a través del jefe de ministros, Agustín Rossi. En declaraciones a radio nacional, además de ratificar a Massa como el ministro de Economía, dejó un mensaje a quienes desde dentro del gobierno salgan a opinar sobre la economía, sin mencionar al renunciante Antonio Aracre, dejó entrever el malestar reinante en la Casa Rosada.

Consultado en radio Nacional sobre la abrupta renuncia del jefe de Asesores del presidente, Antonio Aracre, luego de que trascendieran rumores desestabilizadores contra el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, Rossi admitió que "es un momento de sensibilidad económica" que vive el país y que en este contexto, "hay dos únicas voces" que pueden hablar de economía en el Gobierno: Alberto Fernández y Sergio Massa.

Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entrevista exclusiva con A24.com. Foto Gentileza Jefatura de Gabinete..jpg

"No hay ninguna condición estructural para que pase lo que pasó. No es un tiro en el pie, no tenemos que pensar en eso, los demás juegan. Es un momento de sensibilidad económica", expresó Rossi.

"Cuando me preguntan qué medidas se van a tomar, digo que las medidas que se van a tomar las anunciará el ministro de Economía", contó, y agregó: "Hay dos únicas voces: la del ministro y la del Presidente que opinan sobre economía en nuestro gobierno y está bien que sea así porque es un momento de extrema sensibilidad".