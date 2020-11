Alberto Fernández apuró a Diputados por la reforma judicial: "Es necesario que tengamos jueces técnica y moralmente probos"

Alberto Fernández encabezó un acto junto a Axel Kicillof y 20 intendentes del conurbano, al inaugurar el Polo Judicial Avellaneda-Lanús (Foto: Captura de pantalla)

El presidente Alberto Fernández reclamó a la Cámara de Diputados que sancione el proyecto de ley de reforma judicial que envió al Congreso, y advirtió que "es necesario que la Justicia funcione, que tengamos jueces técnicamente preparados, moralmente probos y una justicia rápida".

"Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la propuesta para reformar la justicia federal, para que tengamos herramientas para juzgar al crimen organizado. Eso busca el proyecto, no queremos poner jueces amigos subrogantes en juzgados que me conviene, queremos jueces preparados, que ingresen por concurso para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece", señaló.

En un duro mensaje a la oposición que rechaza el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, Fernández formuló esas declaraciones minutos antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidió frenar transitoriamente los traslados a sus juzgados de origen, de los jueces nombrados por decreto por el gobierno de Mauricio Macri.

En un acto al inaugurar el Polo Judicial de Avellaneda-Lanús, rodeado por el gobernador Axel Kicillof y una veintena de intendentes, Alberto volvió a cuestionar los traslados de jueces decretados por Macri:

"Los años que nos precedieron no fueron buen ejemplo, los espías mezclados entre jueces no son buen ejemplo, usar a los jueces para perseguir a opositores no fue una buena idea. Eso nos pasó en la Justicia Federal", arremetió el Presidente que reclamó "mejorar la justicia para garantizar el Estado de Derecho en Democracia".

De esta manera, Fernández coincidió con el fallo de la Corte conocido este martes, en convocar al debate entre oficialismo y la oposición en el Congreso, donde además de la reforma judicial que ya tiene media sanción del Senado, se sumará la discusión en el Consejo de la Magistratura para nombrar por concurso para ocupar los cargos que deberán dejar los jueces trasladados durante el Gobierno de Macri.