Alberto a los gobernadores que firmaron el Pacto Fiscal: "Lo importante es que trabajemos juntos, más allá de las diferencias políticas"

Alberto Fernández firma con 23 gobernadores -sin el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- el Pacto Fiscal 2020 en el Museo de la Casa Rosada (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández elogió a los gobernadores que este viernes firmaron el nuevo Pacto Fiscal 2020 por el cual dijo, se comprometen a mantener el equilibrio fiscal, al tiempo que los llamó a "trabajar juntos más allá de las diferencias políticas y partidarias" con "el desafío de hacer crecer al país" en la pospandemia.

Alberto logró mostrar así una foto junto a la mayoría de los gobernadores que acordaron las directivas establecidas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que les prohíbe volver a endeudarse en dólares y hacer juicio por deudas a la Nación.

El acuerdo fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado Nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto, e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

Según señaló el ministro de Economía, a cambio, el acuerdo permitirá contar con unos 70.000 millones de pesos para reactivar las economías locales.

No hubo de parte del Presidente, alusión directa contra el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los pocos que no firmó el Pacto Fiscal en medio de la dura puja política por la quita en la coparticipación por el traspaso de la policía federal a la Ciudad.

Sin embargo, Alberto se dio el gusto de mostrarse en una foto junto a la mayoría de los gobernadores del oficialismo y de la oposición: cumplió su estrategia de aislar a Larreta.

Solo pareció enviarle dos mensajes a la grieta que impulsa la misma Casa Rosada con la Ciudad, cuando Larreta empieza a mostrarse como líder de la oposición de cara al próximo año electoral.

"Tenemos la oportunidad de cambiar este país, depende de nosotros no de otros", dijo. Y agregó que "no quiero volver a la normalidad horrible, quiero que entre todos construyamos una normalidad más justa, donde todos crezcamos, no donde crezcan algunos y millones padezcan", en un discurso en línea con las críticas a la diferencia de desarrollo de la CABA respecto a otras provincias del interior.

En un breve discurso el Presidente agradeció la adhesión de los gobernadores que sí firmaron el Pacto fiscal 2020, al señalar: "Todos entendimos el desafío que tenemos y lo importante que trabajemos unidos más allá de las diferencias políticas y partidarias".

"Lo más importante es pensar en nuestra gente. Creo que todos hemos priorizado antes que nada a los argentinos", arremetió.

El Presidente dedicó el acuerdo, como un triunfo del ministro del Interior, Wado De Pedro, en otro mensaje hacia la interna en el Gabinete y con el kirchnerismo.

El ministro del Interior es justamente el representante más fiel de Cristina Kirchner con despacho en Casa Rosada y es quien controla la relación con todos los gobernadores e intendentes.

"El segundo agradecimiento es a Wado, que interpreta mi voluntad de encontrar estos acuerdos que yo quiero, mejor que nadie", dijo el Presidente.

Aunque después, quizás para evitar especulaciones internas, aclaró que tiene "un gabinete que lo interpreta, y un jefe de Gabinete, Santiago (Cafiero) que lo entiende, porque militamos juntos mucho tiempo".

Este pacto dijo Fernández "es el mejor corolario de eso. No es la responsabilidad como ocurría años atrás que significaba ajustar. Ahora la responsabilidad de la que estamos hablando es de cómo y la sensatez que tenemos para poder crecer".

Y volvió a apuntar contra los que critican al gobierno por acordar un ajuste con el FMI: "Cuando me hablan de ajuste para el año que viene me asombro. La inversión en obra publica se multiplicó por dos, crece la inversión en educación, en ciencia y tecnología, eso es crecimiento para Argentina. El ajuste está en la barra de intereses de la deuda", enfatizó.

Los que estuvieron presentes

En el acto en el Museo del Bicentenario, junto a Fernández estuvieron los ministros de Economía, Martín Guzmán, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y de Interior, Wado De Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Entre los gobernadores que asistieron personalmente, sentados en el largo salón de las ruinas ubicadas en el subsuelo de la Casa Rosada se ubicaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil, de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela.

También estuvieron los gobernadores radicales de Corrientes, Gustavo Valdés y de Mendoza, Rodolfo Suárez, mientras que el tercer radical, Gerardo Morales, de Jujuy, firmó antes en un acto privado en el despacho presidencial pero no participó del acto conjunto.

De esta manera, el Gobierno pudo mostrar la adhesión al pacto fiscal de tres de los cuatro gobernadores de la opositora alianza Juntos por el Cambio, dejando afuera a Rodríguez Larreta.

Entre los gobernadores aliados al oficialismo completaron la nómina de presentes los mandatarios de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén Omar Gutiérrez, de Rio Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Juan Manzur y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Los ausentes

Además de Larreta que faltó por no acordar con las condiciones impuestas por Nación, faltaron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, de Santa Cruz, Alicia Kirchner y de Santa Fe, Omar Perotti. Este último aislado por haber dado positivo de coronavirus.

Sin embargo esas tres provincias estuvieron representadas y apoyaron el Pacto Fiscal 2020 a través de sus vicegobernadores, indicaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com.