Arranca el año electoral: el Gobierno no descarta una gran PASO en el FdT y le prende velas a Massa por la inflación

Cerca del presidente se alinean a la denuncia de Cristina respecto a una proscripción en su candidatura. Pero se despegan del operativo clamor lanzado por el ultrakirchnerismo para volver a posicionarla como posible candidata.

Alberto Fernández evita llamar a la mesa política del Frente de Todos para evitar que el kirchnerismo le monitoree la gestión. Patea esa convocatoria para marzo o abril. Cuando esté más claro el panorama de las candidaturas, convocará a todos los sectores a sentarse en una mesa para definir la estrategia electoral. Varios candidatos compitiendo en una gran PASO, o acordar una lista de unidad, serían las alternativas; el presidente se inclina por la primera.

Alberto Fernández y los nuevos cambios de gabinete

Osvaldo Jaldo, Manzur y Alberto Fernández.jpg De izquierda a derecha: Osvaldo Jaldo, Alberto Fernández y Juan Manzur. (Foto: archivo)

Mientras tanto, el presidente empezó a reordenar algunas piezas de segunda línea y terminó el año pidiendo la renuncia de varios funcionarios en organismos de control clave: la Oficina Anticorrupción, el INADI y la Casa de la Moneda, en acuerdo con el ministro de Economía, Sergio Massa.

La duda es hasta cuándo se quedará el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Dudan si dar la noticia en enero o patear esa definición para febrero o marzo. Lo que está claro es que no pedirá licencia, sino que renunciará para encarar la campaña en Tucumán.

Fuentes con acceso al despacho presidencial reconocieron a A24.com que Alberto Fernández está buscando nombre para reemplazar a Manzur en la jefatura de Gabinete.

Juan Manuel Olmos -uno de los hombres más cercanos al presidente- no quiere asumir porque quiere seguir con su característico el bajo perfil. Es algo que habrían hablado el miércoles Alberto Fernández con Manzur y el gobernador Osvaldo Jaldo, antes de que la dupla anuncie el jueves la fórmula a la gobernación de Tucumán, con Manzur como vice.

El factor económico será determinante para definir la fórmula presidencial del FDT

Sergio Massa junto al equipo Económico..jfif

Todos en el oficialismo mencionan al mes de abril como la fecha clave para definir la estrategia electoral del Frente de Todos y las candidaturas. Coincide con la fecha que establece el Código Nacional Electoral para que los frentes electorales presenten las listas de candidatos que competirán en las PASO.

Pero también coincide con el plazo que se autoimpuso el ministro de Economía, Sergio Massa, para mostrar resultados en la meta de bajar la inflación al 3% mensual, como prueba de que logró estabilizar la crisis económica y ofrecer al oficialismo, la posibilidad de competir con dignidad.

Massa repite ante los suyos que cumplirá su pacto con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, de dedicarse hasta abril a concentrar todo su tiempo en la economía, y en ese marco insiste en que no quiere ser candidato por una promesa que le hizo a su familia. "Hasta abril no piensa hacer política en el Frente de Todos. No se piensa meter en la interna", repite a quienes le piden que sea candidato.

La frase, sugestiva, parece no descartarlo y por eso, algunos dirigentes del PJ confían en que llegado el momento "si todos se lo piden en el Frente de Todos, Massa lo podría analizar".

Los que especulan con la candidatura de Massa, descartan que Alberto pueda postularse a la reelección y dicen que amaga con la reelección para evitar el síndrome del pato rengo. Estos sectores creen que la fórmula se debe completar con una mujer del interior del país. Según esta mirada, Cristina y Wado De Pedro pueden ser candidatos en provincia de Buenos Aires.

No queda claro por el momento el rol del líder de La Cámpora e hijo de la vice, Máximo Kirchner, quien se llamó a hermético silencio tras el reto de la vicepresidenta a los militantes para que salgan a defenderla, luego de la sentencia en la causa vialidad.

Cuándo se reunirá la mesa política del Frente de Todos

Máximo Kirchner y Axel Kicillof convocaron a institucionalizar el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, como un primer paso apra hacer lo mismo a nivel nacional confirmaron fuentes a A24.com..jpg

Alberto se niega a convocar esa mesa ahora, porque se resiste a que el kirchnerismo le digite la gestión y las medidas de gobierno.

La estrategia de los gobernadores del PJ de adelantar las fechas de las elecciones para cargos provinciales, según reveló Alberto Fernández a sus colaboradores más cercanos, podría ser a la inversa de la que algunos interpretan como un intento de despegarse de una segura derrota del presidente por el fracaso de la gestión nacional.

"¿Por qué no pensarlo al revés, como una vez hizo Néstor Kirchner?", se pregunta Alberto Fernández en la intimidad. Las provincias adelantan la fecha de elecciones para que el peronismo pueda mostrar varios triunfos escalonados en el interior, y de esa manera, llegar a las PASO de agosto construyendo la idea de que el peronismo viene ganando en el país y podría hacerlo en las generales de octubre, si mejoran las condiciones económicas.

Algo con lo que no todos en el oficialismo estarían de acuerdo y temen que una sobreexposición de Alberto Fernández los perjudique en sus territorios.

Frente de Todos.jpeg Desde Chacarita, los principales personajes y candidatos del partido oficialista esperaron los resultados de las PASO 2021.

Por eso, una gran PASO, creen que podría ayudar al oficialismo a recuperar volumen electoral, mostrando candidatos del peronismo compitiendo desde posturas más duras con otras moderadas.

El único adversario para el peronismo, se escuchó decir a Alberto Fernández en la Casa Rosada, es la derecha. Cristina y Massa hacen sus propios juegos, pero coinciden en eso.

En el oficialismo reconocen temerle al fenómeno Javier Millei que, de seguir consolidándose en las encuestas, atrape el voto de un potencial 30 % de votantes indignados con la política en general, y rompa el tradicional sistema de representación política polarizada entre las dos coaliciones históricamente mayoritarias: el FdT y JxC, lo que derivaría en un escenario de balotaje extremadamente incierto, con candidatos planos que no despuntan ni se consolidan para garantizar un triunfo.