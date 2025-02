Criptogate: qué opina la Casa Rosada de los pedidos de investigación del Congreso a Milei y su entorno

"Que ellos creen la comisión que estimen necesaria, a nosotros no nos preocupa, pueden investigar lo que quieran porque el Presidente y todo su entorno no tienen nada que ver con el tema $Libra y todos están totalmente limpios. Si es que la constituyen, no nos preocupa", dijo este jueves a A24.com una fuente con despacho en Casa Rosada.