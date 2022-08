Desde Ctera acusaron a Horacio Rodríguez Larreta de "no hacer nada por los chicos"

"Hasta ahora, lo único que se pedía era un certificado de alumno regular, pero si después iban o no, no cambiaba nada. Lo que cambiamos es cómo se establece si el chico es alumno regular. A partir de ahora, nosotros podemos saber qué chico va a la escuela y cuál no", señaló Rodríguez Larreta.

Las críticas de los sindicalistas

La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, cuestionó este sábado la decisión del jefe de Gobierno porteño de quitar la ayuda social a las familias cuyos hijos superen un 15% de inasistencia escolar en cada bimestre.

"Todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires sabemos que Horacio Rodríguez Larreta no hace nada por los chicos que no van a la escuela o por los que dejan de ir por alguna razón", afirmó la sindicalista en diálogo con "Te aviso con Tiempo" por Somos Radio.

"Hay toda una tarea previa a la sanción que no se está haciendo. No es porque no queramos que se haga, sino porque no hay suficiente personal para ir a los barrios y construir presentismo en la escuela", sostuvo Graciano.

Y agregó: "Hay que buscar políticas públicas, que hoy no existen. Al contrario, hay reducción del presupuesto educativo. Es fácil decir que le sacan un plan o que no le van a pagar, pero la obligación del jefe de gobierno o la ministra (Soledad Acuña) es la de intervenir antes e ir a buscar a los chicos".

"En la pandemia solían decir que iban a buscar los chicos. ¿Y dónde están? ¿Cuáles son los recursos que pusieron a disposición? Hay una cantidad de cosas que no están funcionando", concluyó Graciano sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta.