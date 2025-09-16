La drástica decisión de Flor Jazmín Peña contra Agustín Franzoni: "No me va a quedar otra que..."

"Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo. Y me da vergüenza que les llegue a mis viejos. Es algo que sucedió en completa intimidad y ahora tengo que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera", agregó.

Flor remarcó que está dispuesta a llevar a su ex a tribunales. "Lo que dijo cruza cualquier tipo de límite. No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia", enfatizó.

"Yo hasta ayer hablaba bien de él porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor, pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió. Por eso también estoy en shock y no me puedo quedar con los brazos cruzados", cerró.

Embed

El descargo de Agustín Franzoni tras confesar que guarda videos íntimos de Flor Jazmín Peña

Agustín Franzoni quedó envuelto en un hecho repudiable tras reconocer que conservaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña, de la época en que ambos mantenían una relación.

El comentario se dio durante un juego en el stream de Rumis, donde Franzoni, recientemente mencionado como posible tercero en discordia en la relación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, se excedió con sus palabras. Al día siguiente intentó dar explicaciones, pero lo dicho ya había generado repercusión y, como suele decirse, las primeras declaraciones son las que más pesan.

"Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna", lanzó el influencer en un primer momento, mientras sus compañeros seguían con el juego propuesto. El material fue rápidamente repudiado en SQP (América TV), ciclo en el que mostraron lo sucedido.

Un día más tarde, Franzoni aclaró que todo se trató de una broma: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma".

Finalmente, cerró su descargo con un pedido de comprensión: "Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire".