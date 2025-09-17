Cathy Fulop mostró cómo quedó tras el accidente en el show de Erreway

Minutos después de la dramática situación en el escenario, Catherine compartió un video desde su camarín y llevó tranquilidad a sus fans.

"Les juro que estoy bien, no me pasó nada! Estoy entera... entera... entera. ¡No pasó nada! Ya está! Encima, los preocupé a todos en el teatro porque como que caí en cámara lenta... amortiguada", lanzó, con el humor y la simpatía que la caracteriza.

¿Cómo era el papel de Catherine Fulop en Rebelde Way?

En la exitosa ficción juvenil de Cris Morena, Catherine Fulop dio vida a Sonia Rey, la mamá de Marizza (Camila Bordonaba). Con un estilo extrovertido y desbordado, se convirtió en uno de los personajes adultos más carismáticos de la tira. Siempre acompañando a su hija en medio de conflictos y romances adolescentes, Sonia aportaba humor, frescura y ocurrencias que quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos de la serie.

¿Quién es Vicky, la hermana desconocida de Catherine Fulop?

Catherine Fulop consolidó una exitosa carrera en Argentina y formó una hermosa familia junto a Ova Sabatini. Sin embargo, pese a la distancia, siempre mantuvo lazos firmes con sus seres queridos en Venezuela y en distintos rincones del mundo.

Aunque es sabido que la actriz proviene de una familia numerosa con ocho hermanos, no todos eligieron la exposición mediática. Ese es el caso de Vicky, quien en el último tiempo despertó curiosidad al ser señalada como una hermana poco conocida de Cathy.

Actualmente, ella vive en La Florida, Estados Unidos, donde desarrolló una carrera en la enseñanza musical y se desempeña en una prestigiosa institución llamada The Players.

“Es una verdadera genia. En los encuentros familiares siempre se le pide que muestre su talento, y lo hace de una manera divina”, recordó Ova en una ocasión al hablar de Victoria.

No obstante, pese a la relevancia que alcanzó en su ámbito profesional en Estados Unidos, la hermana de la actriz prefirió mantenerse lejos de la atención mediática en Argentina. “De ella siempre se supo poco y nada por una decisión personal”, comentó Catherine.