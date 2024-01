El Gobierno desmiente complicaciones con el FMI y espera con expectativas la aprobación del desembolso

jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el subsecretario de ASuntos Internacionales del TEsoro de EEUU. Jay Shambaugh. Foto jefatura de Gabinete..jpg Nicolás Posse, junto a Jay Shambaugh, funcionario del gobierno estadounidense.

El Gobierno aguarda la reunión pactada para hoy del directorio del FMI en la que está previsto que se apruebe la reformulación del programa en curso y que permitirá recibir US$4.700 millones, de los cuales US$3.650 deberán usarse de inmediato para cancelar vencimientos del mes de diciembre y enero.

El board del organismo tiene previsto su encuentro en Washington para avalar Staff Report de la misión técnica que trabajó a principio de mes en Buenos Aires.

Tras el aval se disparará un desembolso de US$4.700 millones, de los cuales entre hoy y mañana se le repagarán al FMI US$2.700 al FMI en concepto de capital e intereses.

En tanto, otros US$960 millones irán directo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que había habilitado ese monto para el pago de diciembre de 2023. El resto se utilizará para hacer frente al compromiso de abril.

Milei cierra filas con Estados Unidos

milei-fmi-reunionjpg.webp Javier Milei, junto al staff del Fondo Monetario Internacional.

Ante la consulta de A24.com, sobre la marcha del acuerdo con el FMI y el viaje de Nicolás Posse a Estados Unidos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esperar tener precisiones antes de emitir una opinión, pero desmintió versiones sobre complicaciones con el acuerdo.

"No tengo precisiones, estamos en medio de la agenda del jefe de gabinete, mañana las daremos" dijo Adorni a este sitio, y agregó que el objetivo del viaje de Posse "tuvo la intención de afianzar los vínculos bilaterales" con los Estados Unidos.

"Nada tienen que ver con el trasfondo del acuerdo. No está en discusión, no hay novedades, porque ayer hubo algún medio que hablaba de alguna complicación con el Fondo, pero lejos está eso de ser cierto", aclaró el vocero de la Casa Rosada a A24.com.

Adorni remarcó que en las negociaciones con el FMI, el Gobierno no tiene previsto cambiar las metas de ajuste fiscal y que "el déficit cero no se cambia, sigue y seguirá siendo el norte", a pesar de la abrupta caída de la actividad que el propio organismo plasmó ayer en un informe.

El funcionario de LLA reconoció que "ayer el Fondo Monetario Internacional presentó el informe de perspectivas económicas mundiales, que prevé una caída de la actividad del 2,8% en la Argentina, como así también un repunte estimado en 5% para el año que viene”, aunque atribuyó la recesión a la herencia recibida del kirchnerismo.

Cuál será la inflación en 2024, según el acuerdo con el FMI

inflacion record.jpg

Sobre las metas de inflación calculadas en el acuerdo con el FMI, Adorni reconoció que en su informe para la Argentina "el Fondo estima que va a bajar a un dígito mensual hacia mitad de año, haciendo referencia a lo mismo que nosotros", pero señaló que el resultado de esa baja "depende de la consolidación del proceso de ajuste fiscal y monetario”.

“El déficit fiscal no es negociable y ya lo he definido como la madre de todas las batallas. Entendemos que gastar más de lo que tenemos nos deriva a una crisis inflacionaria como en la que estamos o en una crisis de deuda como la que hemos vivido muchas veces en la Argentina. La meta de déficit cero no va a ser negociable de ninguna manera, y no solo este año”, añadió.

“Como la meta es innegociable, como el norte está claro y dentro de ese norte está la cuestión de las cuentas públicas, se van a acotar partidas y gastos hasta que la Argentina encuentre ese equilibrio", ratificó el vocero presidencial.

La agenda de Posse en Estados Unidos

Nicolás Posse con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Mientras se espera aprobación del acuerdo con el FMI. Foto Presidencia.jpg Nicolás Posse, con funcionarios del gobierno de Estados Unidos (Foto: Presidencia).

Nicolás Posse mantuvo una serie de reuniones en Washington con "el propósito de fortalecer la relación bilateral con los Estados Unidos de América", indicaron fuentes de la jefatura de Gabinete, que indicaron que las reuniones formaron parte de una serie de intercambios previamente pautados desde el Foro Económico Mundial en Davos.

El martes por la tarde, Posse se reunió con el Secretario Adjunto del Tesoro, Michael Kaplan, y el subsecretario de Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh. Más tarde fue recibido por la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.

Gita Gopinath FMI.JPG La subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath (Foto: archivo).

Este miércoles, Posse tenía en agenda una reunión con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, William J. Burns. El jefe de Gabinete viajó acompañado, entre otros, por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sivori.

Durante los encuentros, según se informó, repasaron los avances del gobierno argentino para lograr estabilizar la economía del país y el funcionario norteamericano reconoció las reformas que está llevando adelante el gobierno argentino.