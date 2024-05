El Gobierno sale a bajar la tensión con España y focaliza en buscar inversiones en Estados Unidos

El verdadero objetivo de Milei fue mostrarse en reuniones con el titular de la FIFA, Gianni Infantino y el empresario multimillonario Elon Musk, y autoridades de las empresas Chevron, EXXON e IBM, mientras por otro lado, la Casa Rosada daba por "terminado" el duro altercado con el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, a quien el libertario eligió como un adversario político por pertenecer al partido socialista.

El altercado con el gobierno de España "para nosotros es un tema terminado, no debería escalar ni afectar las relaciones diplomáticas", respondió este lunes el vocero de Milei, Manuel Adorni ante la consulta de A24.com, sobre si en medio del comunicado de tono confrontativo con el Gobierno de España no temen una escalada que ponga en riesgo la continuidad de las relaciones diplomáticas con el histórico socio de Argentina.

Cabe recordar que desde que asumió como presidente, Milei esquivó cualquier tipo de encuentro formal bilateral con otros presidentes que no sean considerados estrechamente aliados de su gobierno. Su primer viaje internacional fue el 15 de enero al foro de Davos, en Suiza, donde pronunció un discurso cuestionando a los organismos internacionales como la ONU y el FMI de haber sido cooptados por el socialismo.

En febrero en su segunda gira internacional, Milei visitó a sus aliados más cercanos, primero fue a Tel Aviv a reunirse con el presidente de Israel, Isaac HErzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu, continuó en Roma con una audiencia con el Papa Francisco con quien hizo las paces, y cerró con su otra aliada del gobierno de Italia y líder de la derecha italiana, Georgia Meloni.

En sus viajes anteriores a Estados Unidos, Milei como lo hará con Vox en España, se mostró en un acto de sectores de derecha que impulsan la candidatura presidencial de Donald Trump.

Milei y la difícil relación con España: acto con Vox y confrontación directa con Sánchez

Os acordáis cuando salió no se en qué estado y previo a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias". La frase desató un conflicto político entre el gobierno argentino y español. La pronunció el polémico ministro de transportes de Pedro Sánchez, Óscar Puente, contra el presidente argentina Javier Milei.

Consultado este lunes por a A24.com, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a bajarle el tono al altercado con el gobierno de España "para nosotros es un tema terminado, no debería escalar ni afectar las relaciones diplomáticas", señaló a la vez que confirmó ante este medio,

"Para nosotros que un ministro de Interior de otro país que diga que el presidente ingiere sustancias es un poco agresivo, el gobierno respondió y se expresó a través de un comunicado. Tema terminado, no debería escalar el tema más allá de lo que simplemente sucedió, una agresión y una respuesta a esa agresión".

Así salió a defender la Casa Rosada el duro comunicado que difundió el fin de semana por redes sociales en el que no solo se quejaba de la agresión del ministro del Interior de España, Oscar Puentes, y contraatacaba al gobierno del presidente Sánchez en general, con argumentos similares al del dirigente opositor, y líder del partido derechista español, VOX.

Pero desde la Casa Rosada aclararon ante la pregunta de A24.com que "el presidente no tiene prevista una reunión bilateral con el presidente Sánchez en sel próximo viaje de Javier Milei a España confirmado para el próximo 18 de mayo para participar de la cumbre anual del partido VOX junto al referente de la derecha de ese país, Santiago Abascal.

Aunque el propio presidente lo anunció en sus redes sociales al poner: "Ahí volveré", Adorni aclaró este lunes que "el presidente no hace viajes partidarios y que cuando tenga la agenda definida se informará la intención de ese viaje".

"La agenda no está cerrada, lo que conozco hoy no está previsto ningún encuentro con Sánchez, más allá que el viaje sigue su curso y en pie, no está previsto para este viaje un encuentro con el presidente de España", ratificó Adorni quien a su vez, evitó responder a una pregunta de una periodista de la Cadena Ser de España, que lo consultó sobre los datos concretos sobre los que se basaba el comunicado del Gobierno argentino para denunciar que "las mujeres españolas sufren ataques de los inmigrantes ilegales por la política de su Gobierno".

Milei en Estados Unidos: El Gobierno desmiente buscar préstamos para salir del CEPO

"La diferencia con anterior gobierno que salía a pasar la gorra por el mundo a pedir plata y este gobierno sale a buscar inversiones. Desmentimos la información falsa que decía que Milei volvió a Estados Unidos para pedir un nuevo préstamo del FMI para financiar", según había trascendido, fondos para fortalecer las reservas del BCRA para acelerar la salida del CEPO cambiario, dijo a A24.com una fuente de la Casa Rosada que este lunes explicaba

La misma fuente ratificó que en la agenda de Milei este lunes en Estados Unidos no tenía previsto un encuentro con la titular del FMI, aunque no descartaban un cruce informal de la funcionaria del organismo con el ministro de Economía, Luis Caputo, que se sumó a la comitiva que acompaño a Los Angeles al presidente, para participar del foro donde participan empresarios, banqueros y CEO's de las más importantes de Estados Unidos.

"El objetivo de la política internacional de Milei no es tomar deuda, sino salir a buscar inversiones", rarificó por su parte el vocero Manuel Adorni en su conferencia habitual de este jueves en la Casa Rosada, en la que también tuvo que salir a aclarar sobre las controvertidas declaraciones del presidente elogiando a la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, y ratificar la política en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Milei llegó el domingo a la noche a Los Angeles a bordo del avión presidencial AR01 que heredó de la gestión de Alberto Fernández y que pese a su negativa inicial, el presidente decidió volver a utilizar para sus giras internacionales, por cuestiones de seguridad, a partir de alertas sobre posibles atentados en medio de la escalada de los conflictos bélicos en la Franja de Gaza y en Ucrania, y su posicionamiento geopolítico en esos conflictos, en contra de Rusia y de Hamás.

Pero pese a tener una buena relación con el gobierno del demócrata Joe Biden, Milei privilegia a Estados Unidos y sus empresas para convencerlas del modelo económico y los beneficios para los inversores, que espera aplicar a partir de la desregulación privatizaciones del Estado si finalmente el Congreso le sanciona la denominada Ley Ómnibus.

En su apretada agenda en Los Angeles, Milei disertaba a las 17 en la conferencia Anual del Instituto Milken, más tarde 18,30 se reunía con los CEOS de las petroleras Chevron y EXXON, representantes de IMB y de Blackstone, que manifestaron interés en invertir, si queda firme, el artículo de la Ley Bases que impulsa el RIGI con beneficios impositivos para grandes inversores.

Más tarde, Milei cerraba la nueva gira con un encuentro con representantes del negocio del fútbol internacional, entre ellos, el titular de la FIFA, Gianni Infantino "para dialogar sobre modelos de negocios y de financiación de clubes de fútbol", en el marco del proyecto del Gobierno establecido en el DNU 70/23 que habilita a la transformación de los clubes en sociedades anómicas.

Milei cerró la gira en Los Angeles con su segundo encuentro con el dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla, y las tecnológicas SpaceX y Starlink, Elon Musk, y que le pidieron garantías para avanzar en una reforma laboral en Argentina como condición para venir a invertir en el país en el sector tecnológico vinculado a los satélites, además del Litio.