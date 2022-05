El Ministerio de la Mujer cruzó a Milei: "Es la derecha zombie y terraplanista"

Gómez Alcorta consideró que "es una barbaridad" lo que dice Milei, "porque el único modo de erradicar las violencias y erradicar los femicidios es con más Estado, con más inversión, con más políticas, no solo a nivel nacional sino también provincial”.

Y retrucó: “Habría que preguntarle a este personaje qué piensa o cuál es la política siendo diputado o funcionario que propone para erradicar las violencias y sobre todo para erradicar los femicidios. Quizás además de negar la aplicación de la vacuna y negar que existe el cambio climático, también niegue que existen femicidios y violaciones”.

La funcionaria de Alberto Fernández dijo que “a quien deberíamos preguntarle qué opinan sobre la existencia no solo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, sino de todos los organismos que fueron creados en provincias, es a las 115 mil mujeres que llamaron a la línea 144 durante el 2021, a las 160 mil mujeres que han recibido el Programa Acompañar que es un programa de apoyo económico para quien está en grave riesgo por violencia de género, creado por el Presidente Alberto Fernández; creo que es a ellxs a quien habría que preguntarles”.

¿Qué dijo Milei sobre el Ministerio de la Mujer?

El diputado de Avanza Libertad dijo durante una exposición formulada en la Feria del Libro, que si llegara a ser presidente de Argentina "en mi Gobierno no va a haber marxismo cultural. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene", lo que generó la dura reacción de las representantes del área, no solo del Gobierno nacional sino de todas las provincias.

"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, expresó Javier Milei al presentar un libro.

La respuesta del Ministerio y del Consejo Federal de Mujeres a Milei

Representantes de 22 provincias que participaron del Consejo Federal de Salud este martes convocado por Gómez Alcorta, apuntaron contra Milei a quien vincularon con "discursos discriminatorios y del odio".

Como conclusión del encuentro, firmaron en conjunto un documento en el que expresaron preocupación sobre la circulación y proliferación de "discursos discriminatorios y de odio" porque "dañan la democracia" y ratificaron su compromiso con las políticas de género y diversidad.

“Los discursos discriminatorios y de odio dañan la democracia y vulneran derechos fundamentales, por eso las máximas autoridades del país en materia de género y diversidad nos expresamos en conjunto y ratificamos nuestro compromiso federal para trabajar en su erradicación”, expresó el documento dado a conocer por Gómez Alcorta.

Y agregó: “En un momento en el que, desde algunos discursos irresponsables, se pone en duda el rol fundamental del Estado como garante de derechos y se pide livianamente el corrimiento de las instituciones de género y diversidad, nos unimos para ratificar la defensa inclaudicable de la agenda de promoción y protección de los derechos de las mujeres y LGBT+ en todo el país. Porque estamos convencidas de que terminar con las violencias es solo posible con más Estado, más inversión y más y mejores políticas públicas nacionales y en cada una de nuestras provincias”.