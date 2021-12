Según pudo saber A24.com, se van a seguir reuniendo para buscar alternativas de financiamiento a la venta de pasajes en cuotas y en próximos encuentros "van a sumar a la entidades bancarias".

En la mesa se tratarán temas como las diferencias tributarias con aplicaciones prestadoras de servicios, dificultades con los procesadores de pagos y las formas de equilibrar la balanza de pagos de servicios turísticos.

"En el encuentro se planteó la visión oficial sobre la necesidad de continuar con el proceso de normalización de la macroeconomía, en un contexto de esfuerzo fiscal extraordinario por los efectos de la pandemia de Covid 19", indicaron fuentes oficiales.

A pedido del sector privado, y dentro de la regulación dispuesta por el BCRA, se analizará la posibilidad de sumar a la mesa de trabajo a entidades financieras.

En el encuentro, que tuvo lugar este miércoles a la mañana, estuvieron presentes el vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen,y la jefa de gabinete de la cartera de Turismo, Geraldine Oniszczuk, y por el sector privado representantes de Lata, Jurca, Faevyt y Facve.

La medida de la polémica

banco central.jpg BCRA: "Las entidades financieras cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos", dice entre otras cosas el comunicado del organismo.

La reunión que tuvo lugar este miércoles entre funcionarios de Turismo, agencias y el Banco Central, fue convocada ante las quejas generalizadas de empresarios del sector de turismo que vieron afectada la actividad de un día para el otro, cuando fue publicada sin previo aviso la resolución del BCRA.

Desde el pasado viernes, los pasajes de vuelos al exterior quedarán fuera del régimen de Ahora 12, es decir, no se podrán comprar en cuotas sin interés, según estableció el Banco Central de la República Argentina.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, indicó la comunicación oficial.