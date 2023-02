Exclusivo | El kirchnerismo bonaerense descree de la mesa electoral nacional de Alberto Fernández

Lo que está en juego en la disputa electoral del Frente de Todos

Cristina Alberto.jpg Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El debate no es menor. Los líderes de la Cámpora, Máximo Kirchner y Andrés Cuervo Larroque impulsan a la vicepresidenta como líder y quieren "eliminar la proscripción" de Cristina. Quieren convencerla para que sea candidata y rechazan la reelección de Alberto Fernández.

"Nosotros cuando llamamos a una asamblea universitaria para decidir temas importantes, antes lo que hacemos es hablar, acordar a quiénes vas a convocar, cómo se va a votar y qué se va a votar. Llegas a la asamblea con todo cerrado, pero acá no sabemos cómo va a funcionar porque nadie habló con nadie", señalaron desde el campamento camporista, ante la consulta de A24.com sobre la convocatoria del presidente, que en principio sería para este sábado 11 de febrero, pero todo puede cambiar.

Además, señalaron que "antes de convocar a una mesa electoral, el presidente tendría que resolver el problema interno en el gobierno" y restablecer canales de diálogo interno con los ministros para solucionar lo que está pasando.

"No puede ser que salgan tus ministros a responder en 'on' a un ministro que supuestamente habló en 'off' y que no está comprobado lo que dijo. Así no se hacen las cosas", son algunas de las recriminaciones que le hacen al presidente, que este lunes admitió que el diálogo con su ministro del Interior y posible candidato presidencial de La Cámpora, Wado de Pedro, está roto y que no cuenta con él para gobernar.

Desde el kirchnerismo bonaerense, admitieron "no saber qué quieren hacer con esta mesa electoral" convocada por Alberto Fernández y reconocieron que el gobernador habla con el presidente de temas de gestión, pero no de política" electoral.

andres-larroque-y-alberto-fernandez.jpeg Frente de Todos: sigue el fuego cruzado entre los funcionarios que respaldan a Alberto Fernández y La Cámpora (Foto: ilustración Perfil).

En tanto, los principales referentes del kirchnerismo, empezando por la vicepresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ministro de Desarrollo Comunitario, Andrés "Cuervo" Larroque, mantenían un hermético silencio, tras la carta publicada el domingo en Twitter por el presidente Alberto Fernández, en la que convocó a la mesa electoral para definir la estrategia del Frente de Todos de cara alas próximas elecciones y evitar que Juntos por el Cambio regrese al poder.

Desde el kirchnerismo lanzaron la semana pasada su propia mesa electoral en territorio bonaerense, en el que convocaron a intendentes del PJ, pero dejaron afuera al albertismo, en medio de la dura disputa a partir de críticas en off de récord de Wado de Pedro al presidente por excluirlo de un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que derivó en una embestida de otros dos ministros albertistas, como Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Aníbal Fernández (Seguridad) saliendo a pedir la renuncia del principal ministro político y delegado de Cristina en la Casa Rosada.

Luego de una tregua sellada con la intermediación del ministro de Economía, Sergio Massa, la semana pasada albertismo y kirchnerismo bajaron los decibeles del enfrentamiento, pero en declaraciones radiales, este lunes Alberto Fernández volvió a tensar la cuerda, al responder sobre la ruptura del diálogo con el ministro Wado de Pedro: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.