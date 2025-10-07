El polémico video de Juana Repetto tomando cerveza estando embarazada y su firme descargo: "Todas..."

Embed

Lo cierto es que esa imagen de la botella de cerveza en la mesa despertó duras críticas para la actriz ya que estando embarazada no puede tomar alcohol.

En las redes estallaron los comentarios contra lo mostrado por Juana Repetto en las redes, quien suele compartir lo que le sucede a diario con sus seguidores.

Lo cierto es que ante el revuelo que generó esa imagen, la propia Juana salió al cruce de los comentarios y desactivó la polémica mostrando una lata de cerveza con porcentaje 0 de alcohol.

“¿Podés tomar cerveza?”, fue una de las frases más repetidas en los comentarios y mensajes privados. A lo que ella contestó mostrando la botella en cuestión de la cerveza sin alcohol: “Para todas las preocupadísimas”, lanzó picante la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Juana y Sebastián esperan otro varón, sexo del bebé que confirmaron con un video que compartieron en las redes con la reunión familiar donde se hizo el anucio oficial.

"Bienvenido al team chiqui, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito”, decía feliz Juana Repetto.

juana repetto respuesta polemica cerveza embarazada

Juana Repetto admitió el problema que transita durante su embarazo

Juana Repetto expuso como suele hacer desde las redes sociales todo lo que le ocurre en su día a día y esta vez sorprendió al contar el particular problema que atraviesa en su tercer embarazo.

“Chicas, la ropa... Me quise tapar después de lo de las bikinis, pero no puedo. La ropa se me sube porque tengo las tet... enormes, entonces se me sube la remera del pantalón”, confesó la actriz en un video donde se la ve desesperada y molesta.

Juana Repetto señaló además que hay muchas prendas que ya no le entran ni le resultan cómodas como antes, motivo por el que está viendo como modificar su forma de vestir con lo que tiene.

“Ya no me va a el tiro alto, porque tengo también el cul... así. Entonces me tengo que bajar el pantalón, y me queda toda la panza al aire", continuó relatando el problema que vive con la indumentaria.

Y cerró con humor interactuando con sus seguidores: "Podemos hacer una sección looks aptos, embarazo, ¿qué dicen? Este es el de hoy".