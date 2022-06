"El presidente está preocupado hoy en gobernar y en todas las situaciones que tenemos que llevar adelante desde el gobierno", aclaró Cerruti ante la pregunta de A24.com sobre si Alberto Fernández se imagina compitiendo contra Cristina Kirchner en las próximas PASO.

Y agregó: "Respecto de la pregunta especifica de si seguía sosteniendo que tenía que haber PASO, sostuvo como sostiene siempre, que los mejores candidatos son los elegidos por la gente y no entre dirigentes, con lo cual es lo que él sigue impulsando para el Frente de Todos y lo dijo en ese contexto y de esa manera" aclaró Cerruti sobre el pedido de Alberto Fernández en una entrevista televisiva el miércoles.

El gobierno niega que la corrida cambiaria tenga impacto en la "vida cotidiana de la gente" y en la "economía real"

Desde el Gobierno Cerruti ratificó este jueves la denuncia formulada por Alberto Fernández que dijo que esta semana "logró frenar la tercera corrida cambiaria" en contra del gobierno. Pero lejos de reconocer el impacto de la estampida del dólar blue sobre los precios y la inflación, insistió en que "se trata de un mercado pequeño que no influye en la vida cotidiana de la gente, ni en los números de la economía que, sigue creciendo".

Se refirió a las declaraciones formuladas por Alberto Fernández en una entrevista televisiva en la que denunció que el gobierno pudo frenar la "tercera corrida cambiaria" esta semana y apuntó contra la oposición.

"Venían diciendo que no se iban a cumplir las metas con el FMI en el primer trimestre y se cumplieron; decían que no se iba a resolver las licitaciones de deuda en pesos y se resolvieron, que no se iban a acumular reservas y se compraron reservas (del BCRA); sigue creciendo la economía y de la redistribución del ingreso, se achica la brecha de desigualdad y crece el empleo", dijo la portavoz del Gobierno que evitó definir quiénes supuestamente impulsan una corrida o golpe de mercado contra el presidente.

Sin embargo, la vocera evitó responder si Alberto Fernández podría identificar entre los que impulsan un golpe de mercado contra el Gobierno, a actores de la oposición o del propio oficialismo, teniendo en cuenta declaraciones de funcionarios kirchneristas como Andrés "Cuervo" Larroque, de La Cámpora, que en los últimos días dijo que el ciclo del ministro de Economía, Martín Guzmán está terminado.

"No viene por ahí la referencia del presidente", aclaró Cerruti sobre una eventual referencia al dirigente de La Cámpora.

Y agregó: "El presidente se refirió en general a lo que todos vimos, en una suerte de mini corrida o de inicio de corrida cambiaria. Ustedes saben que el mercado del dólar blue es un mercado muy pequeño pero que genera impacto porque genera expectativas, hace que se muevan entre otras cosas la tapa de los diarios, o el riesgo país", sostuvo la funcionaria.

"El presidente se estaba refiriendo a esto y esa entidad que se llama en general el mercado, tiene actores concretos nacionales e internacionales que pujan porque las riquezas queden siempre en manos de los mismos.