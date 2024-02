Javier Milei les quitó recursos a las provincias y en el Gobierno no saben si podrán evitar una crisis

“Pero la realidad es que no sabemos si antes de alcanzar este objetivo estallará todo. Si se mantiene este ajuste por un año, seguramente estallará. Pero la expectativa es poder ver la luz antes, en un par de meses”, señaló a A24.com un funcionario del Ministerio de Economía, preocupado.

El paisaje es alarmante. Hubo allegados a Caputo que conversaron con el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, para saber por qué no se distribuían los alimentos. “Algo hay que hacer, asi es insostenible”, decían. De la Torre explicó que de 10.000 comedores anotados sólo 5000 pudieron demostrar que efectivamente existen y que el resto no justifica sus pedidos. El 80% de las organizaciones sociales no rendía las partidas para alimentos.

La Iglesia reclama a Milei justo antes de viajar a Roma

En ese contexto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó expuesta a las miradas. Aun no le dejó nombrar los funcionarios a De la Torre y no hay firma de expedientes como para comprar alimentos. La semana última había desafiado a que recibiría a “los que tienen hambre de a uno” para asistirlos. Despues difundió una foto en la que decía que nadie había acudido.

Pero este lunes tuvo una “fila del hambre” de 10.000 personas de distintos grupos piqueteros del conurbano. En forma simultánea, el presidente del Episcopado, Oscar Ojea, emitió un documento de la Iglesia en el que reclamaba que “la comida no puede ser la variable de ajuste”.

Fuentes de la Iglesia aseguraron a A24.com que detrás de Ojea está la voz del papa Francisco, justo en la semana en que Milei partió hacia Israel, este lunes, para entrevistarse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y recalará en El Vaticano para reunirse con el Santo Padre y asistir a la canonización de la segunda santa argentina, Mama Antula.

milei viaje a israel .jpg Milei partió hacia Israel para entrevistarse con Benjamin Netanyahu, y recalará en El Vaticano para reunirse con el Papa.

Milei quiere compensar al Papa con Netanhayu y Giorgia Meloni

“La Iglesia le pasó la primera factura a los 60 dias y justo antes de reunirse con el Papa”, analizó un funcionario. Un dirigente cercano a Francisco dijo que el Papa “le va a dejar unas cuantas consignas desde lo humanístico y no las que Milei tiene precisamente; no va a dejar de ser diplomático, pero no perderá la oportunidad de hablar de los pobres”. La expectativa es doble porque Pettovello se sumará al tramo de la gira en la que Milei visitará al Papa Francisco.

Ese mal trago posible con Francisco podría encontrar una compensación en las audiencias que Milei piensa tener con Netanhayu, al que le expresará su solidaridad y apoyo por la guerra con Hamas, y con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, con quien encuentra gran afinidad ideológica en la lucha contra el globalismo.

La oposición quiere tocar las jubilaciones y desafía al Presidente

La media sanción en general de la ley ómnibus no dejó conforme a Milei. Siente que no ganó nada por ahora, porque además la Cámara de Diputados podría recortarla aún más de lo que se podó: de 664 a 369 artículos.

El diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Consenso Federal, confirmó a A24.com que “estamos tratando de reincorporar la movilidad jubilatoria a partir de marzo, según el índice de inflación”. En realidad, podría ser la carta para negociar algo que Milei rechazó: la coparticipación del impuesto PAIS en un 30% a las provincias.

“El impuesto no se coparticipará porque se eliminará cuando se libere el cepo”, dijo este lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos. Milei confirmó que el paquete fiscal se discutirá despues en las sesiones ordinarias.

Un proyecto de la Coalición que puede terminar siendo el centro

Pichetto recogió asi una propuesta de la Coalición Cívica impulsada por Paula Oliveto y Marcela Campagnoli, que dijeron estar dispuestas a mejorarla pero ocuparse de los jubilados: se usaría la actual formula de actualización hasta marzo y un índice según la inflación desde abril.

“Ese proyecto está en el dictamen de la Coalición Civica, por lo cual estamos autorizados a incluirlo”, dijo Oliveto. “Nosotros vamos a insistir pero no lo hablamos con Pichetto”, agregó. Milei siente una tirria particular por el partido que lidera Elisa "Lilita" Carrió y ese aspecto podría agravar su furia a la hora de vetarlo. La oposición especula con que deba pagar un alto costo frente a los jubilados, desesperados por la licuación de sus ingresos por la inflación.

El diputado del mismo bloque de Pichetto, Esteban Paulón, le dijo a A24.com que intentarán eliminar las facultades delegadas en seguridad y tarifas, algunas privatizaciones de las 26 que subsisten, la toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo, y la absorción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte del Tesoro nacional. Y que insistirán con la coparticipación del impuesto PAIS.

Lo mismo señaló el diputado Pablo Juliano, de la UCR, que agregó que su bancada intentará eliminar superpoderes, reformas en el Código Civil, en la energía, hidrocarburos, y medio ambiente. El comité nacional de la UCR emitió un comunicado muy crítico de la ley.

Pichetto-ferro.jpg Pichetto confirmó que su bloque busca “reincorporar la movilidad jubilatoria a partir de marzo, según el índice de inflación” (Foto: archivo).

El Presidente rechaza cualquier proyecto de impacto fiscal

Antes de viajar a Israel, este lunes, Milei advirtió que no permitirá debatir la restitución del impuesto a las Ganancias, ni la coparticipación del impuesto PAIS. Ese tributo se divide entre el PAMI (28%), la Anses (42%) e infraestructura (30%). Tampoco admitirá mejoras jubilatorias. Cualquiera de esas variantes las vetará llegado el caso.

Es por eso que la oposicion dialoguista, el PRO, la UCR y Hacemos Consenso Federal, buscarán negociar con algun modo de asegurarse recursos para las provincias porque Milei decidió desfinanciarlas ante la falta de apoyo para la suba de las retenciones a la soja y sus derivados.

Milei va hacia un choque con los gobernadores. A 14 de los 24 distritos no les giró ni un peso: 8 están gobernados por el peronismo, 4 por el PRO o el radicalismo, y 3 por fuerzas provinciales. Los restantes 10 distritos recibieron montos muy inferiores a años anteriores.

La revancha: Milei no le giró recursos extra a las provincias en enero

En total sólo realizó en enero transferencias por $206 millones, mientras que el expresidente Alberto Fernández había girado por el mismo concepto, en el mismo período de 2023, $46.780 millones; y de 2022, $124.283 millones. Se trataba de un 1,1% del PIB presupuestado.

Son fondos como el Docente, el de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y el de Cajas Previsionales Provinciales, entre otros. La mala praxis para negociar por parte de Milei hizo que luego de 60 días de gestión no tiene ningún éxito para mostrar más allá de su anuncio al lado de Fátima Florez de haber “evitado la hiperinflación”.

El DNU 70 está suspendido en varias cautelares en la Justicia y la reforma laboral fue declarada inconstitucional por la Cámara del Trabajo. Es por eso que Milei evalúa enviar un proyecto de ley al Congreso en sesiones ordinarias con la letra original del acuerdo al que habían llegado la CGT con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Nuevas peleas internas en el gabinete: Serenellini debería renunciar

Hay malestar interno en el Gobierno: Milei ordenó no hablar de anuncios, para no generar expectativas por promesas incumplidas, sino de logros concretos. Por ahora no pudieron mostrar nada; estos tardan en consumarse.

En cambio, crecen los errores no forzados: Milei sospecha que el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, incurrió en negociaciones con empresarios incompatibles con su cargo y Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, le transfirió al vocero presidencial, Manuel Adorni, el manejo de Radio y Televisión Argentina. Milei, su hermana y Adorni esperan la renuncia de Serenellini, pero éste no se hace cargo.

“Sigue en el puesto como si nada pasara, pero le sacaron todo y quieren que se vaya por su cuenta”, señaló a A24.com un funcionario del área de Serenellini. El secretario tenía reuniones que iban más allá de la comunicación y recibió a empresarios de su confianza, lo que sembró sospechas.

Horas despues del vaciamiento de Serenellini, trascendió que Adorni tiene un hermano, Francisco José Adorni, que fue designado como asesor en el Ministerio de Defensa que dirige el radical Luis Petri con un sueldo de 2,5 millones de pesos.

Los dos encargados de privatizar trabajarán "ad honorem"

El jefe del Gabinete, Nicolás Posse, se convierte en un monje negro del poder: tampoco habla. En el Boletín Oficial, se conoció este lunes el decreto 115, que estableció que las designaciones de Mauricio González Botto como secretario de Empresas y Sociedades del Estado y la de su segundo, Patricio Jaccoud Girart, subsecretario, serán “ad honorem”.

Son los encargados de ejecutar las privatizaciones que surjan de la ley ómnibus y trabajarán a tiempo completo. Algunos cobran fortunas y otros renuncian a sus sueldos. “Hay mucha falta de ética en el gabinete. Se nombraron a muchos funcionarios kirchneristas y cada vez hay más desilusión”, señaló a A24.com un alto dirigente libertario, que confesó que existe preocupación en las filas libertarias por la sostenibilidad del ajuste fiscal de Caputo y Milei.

Sandra Pettovello se reunió con titulares de comedores de la iglesia evangélica en José C. Paz. en medio de la crisis por los comedores comunitarios y críticas de la iglesia Catolica. Foto Ministerio de Capital Humano..jpg Pettovello firmó este lunes un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Foto: Presidencia).

Pettovello no pudo recibir a todos los 10.000 manifestantes "con hambre" y dijo que "no los había citado". Pero junto a De la Torre, firmó este lunes un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) en la localidad de José C. Paz para enviar ayuda a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega con $177.500.000.

Por la tarde, Pettovello firmó un acuerdo con el titular de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), Abel Albino, en el que ambas partes se comprometen a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil. El ajuste de Milei, Posse y Caputo desafiará desde ahora a Pettovello, la encargada de evitar la crisis social que muchos temen.