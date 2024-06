La interna de Pettovello en Capital Humano: empleados "truchos" y De La Torre ante la Oficina Anticorrupción

Según pudo saber A24.com, el respaldo del presidente a su ministra y amiga, llegó no solo a través de las redes sociales, al destacarla como la "gran desarmadora de curros", sino en un chat interno entre ministros del Gobierno, en el que habló muy bien de ella, mientras se encuentra de gira por Estados Unidos.

En el gobierno no podían explicar como pasó un caso de posible corrupción en su misma cartera con uno de los principales funcionarios, al que había designado Pettovello, por su experiencia en el municipio de San Miguel, donde ocupó un cargo por ser hermano del ex intendente peronista, Joaquín De la Torre (uno de los fundadores del massista Frente Renovador).

Aunque después De la Torre se pasó al PRO e integró el gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal, como Ministro de Producción en la Provincia de Buenos Aires.

Pablo De la Torre fue despedido del Ministerio de Capital Humano.webp

En paralelo, sectores de la oposición acusan al Gobierno de elegir a De la Torre como un "chivo expiatorio" para poder justificar los errores de gestión mileísta ante el desabastecimiento denunciado por los referentes de comedores y merenderos sociales, en medio de una pobreza que ronda el 49% en el país y polémicas declaraciones del presidente sobre el problema del "hambre" en Argentina.

Desde el entorno más cercano al Presidente, dijeron a este medio que fue "obvia una operación política" de la oposición en contra de la ministra preferida de Milei.

Adorni confirmó "contrataciones truchas" de empleados de Capital Humano

adorni 4.jpg

Ante la consulta de A24.com, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes que al detectar anomalías y "contrataciones truchas" de empleados del Ministerio de Capital Humano, la ministra "hizo lo que le correspondía hacer, iniciar una investigación y pedir un sumario ante la Oficina Anticorrupción".

Tras las auditorías en los galpones donde se almacenaban los alimentos, decidió "echar a todos los funcionarios que respondían a De la Torre y ordenó que se les inicie un sumario interno por los alimentos y una denuncia para que se investigue en la Oficina Anticorrupción las contrataciones truchas de empleados a su cargo.

La investigación, alegan fuentes del Ministerio de Capital Humano, se encuentra en "secreto de sumario" y evitaron brindar más información hasta que avance la investigación interna.

Adorni dijo que Milei apoya "absolutamente a Pettovello" en medio del escándalo, y dijo que "si hay un funcionario que no cumple expectativas, el Presidente apoya a todos los ministros, y avala que designen a sus equipos con libertad: no trabajamos con funcionarios que no confíamos al 100%".

Consultado sobre si hay más funcionarios echados por Pettovello por presuntos actos de corrupción y cuántos son, Adorni confirmó que "hay una denuncia que impulsa la ministra porque es lo que corresponde, porque hay una persona que le transmitió dudas. La ministra hace la denuncia ante la OA y no nos entrometemos, somos respetuosos del proceso de investigación y de todos los involucrados, que claramente no es solo De la Torre", admitió el vocero presidencial.

Además, confirmó que Pettovello, lejos de renunciar, seguirá al frente del Ministerio de Capital Humano, con el apoyo "absoluto del presidente" y de todo el gabinete, porque "la ministra hace un trabajo increíble, es una número 1 y lo está dando todo".

Y anticipó que el Ministerio que conduce se presentará como "querellante" en una eventual causa penal por la compra durante el gobierno anterior de Alberto Fernández de 3 toneladas de yerba mate que, según estudios del Senasa, podrían estar contaminadas.