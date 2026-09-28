Rating: cuánto midió el estreno de MasterChef Celebrity 2026 con Wanda Nara

A las 22:39, MasterChef Celebrity tocaba un pico de 14.5 puntos de rating en Telefe. Por su parte, Otro día perdido en El Trece registraba 4.7 puntos.

A las 22:45, el reality de cocina se mantenía con 13.7 puntos de rating en el canal de las pelotas. Mario Pergolini en El Trece hacía 5.2 puntos.

A las 22:51, MasterChef Celebrity subía otra vez a 14.0 puntos en Telefe y Otro día perdido en El Trece se conformaba con 5.3 puntos.

A las 23:04, el ciclo que conduce Wanda Nara seguía con 13.3 puntos de rating en Telefe. Otro día perdido en el canal del solcito continuaba con 5.2 puntos.

A las 23:18, MasterChef Celebrity lograba 12.9 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido llegaba a los 5.0 puntos.

Al cierre de la jornada, el promedio habría superado los 13 puntos siendo el programa más visto del lunes. El dato marcará el punto de partida de una temporada en la que Telefe vuelve a apostar por el reality gastronómico para su horario central

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) con Wanda Nara reúne a 24 figuras de la música, la actuación, el periodismo, el deporte y las redes sociales. Entre los nombres más conocidos están Alejandro Lerner, Luck Ra, Lizy Tagliani, Juli Poggio y Mike Amigorena, quien se incorporó al elenco tras la salida de L-Gante.

La lista completa de participantes es: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Todos deberán cocinar contra reloj y presentar sus platos ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, la nueva integrante del jurado.