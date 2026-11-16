Wanda Nara lanzó una durísima ofensiva judicial contra Mauro Icardi: la nueva acusación que sacude al futbolista

“Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudas y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada”, arremetió la conductora de Telefe contra suex al vincularlo con esa acción virtual que denunció.

Y cerró indignada por la situación: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Martu y las chicas jugando en un shopping a esconder y sacarse la llave del auto con mis fans atrás y quieren instalar estupideces. Está toda la familia y un shopping entero de testigo. Besos. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses”.

El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara

Mauro Icardi mostró cómo disfrutaba de una jornada de sol y pileta junto a la China Suárez en Nordelta y las fotos estuvieron acompañadas por un mensaje que llamó la atención en medio de la enorme polémica con Wanda Nara.

“Sunday Mood, Do not Disturb”, escribió el futbolista en Instagram, junto a emojis de un celular y una cara con un guiño. En las imágenes se lo ve relajado con su novia, mientras que la publicación tenía los comentarios limitados.