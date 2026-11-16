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Wanda Nara lanzó una durísima ofensiva judicial contra Mauro Icardi: la nueva acusación que sacude al futbolista

La conductora Wanda Nara apuntó contra su ex Mauro Icardi por un tema en particular y expuso furiosa que ya fue judicializado el caso.

16 nov 2026, 11:55
Wanda Nara lanzó una durísima ofensiva judicial contra Mauro Icardi: la nueva acusación que sacude al futbolista

Wanda Nara lanzó una durísima ofensiva judicial contra Mauro Icardi: la nueva acusación que sacude al futbolista

Wanda Nara lanzó una durísima ofensiva judicial contra Mauro Icardi: la nueva acusación que sacude al futbolista

Wanda Nara lanzó una durísima ofensiva judicial contra Mauro Icardi: la nueva acusación que sacude al futbolista

Wanda Nara compartió un duro descargo desde su cuenta en X contra Mauro Icardi tras su fuerte enfrentamiento del fin de semana con la China Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity contó que denunció de manera formal violencia digital y aseguró que existen perfiles en redes que estarían financiados por su expareja con el único objetivo de atacarla virtualmente.

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"Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización paga. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’”, comenzó Wanda su mensaje vía X.

A su vez informó el paso legal que dio con respecto a ese tema: “Las cuentas bots pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje".

“Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudas y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada”, arremetió la conductora de Telefe contra suex al vincularlo con esa acción virtual que denunció.

Y cerró indignada por la situación: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Martu y las chicas jugando en un shopping a esconder y sacarse la llave del auto con mis fans atrás y quieren instalar estupideces. Está toda la familia y un shopping entero de testigo. Besos. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses”.

El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara

Mauro Icardi mostró cómo disfrutaba de una jornada de sol y pileta junto a la China Suárez en Nordelta y las fotos estuvieron acompañadas por un mensaje que llamó la atención en medio de la enorme polémica con Wanda Nara.

“Sunday Mood, Do not Disturb”, escribió el futbolista en Instagram, junto a emojis de un celular y una cara con un guiño. En las imágenes se lo ve relajado con su novia, mientras que la publicación tenía los comentarios limitados.

     

 

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