A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

¡Escándalo! Piden la detención inmediata de Carlos Nair Menem

Un nuevo escándalo sacude a la familia Menem tras el pedido de detención urgente de Carlos Nair Menem en medio de denuncias por robo y violencia de género.

13 abr 2026, 18:46
¡Escándalo! Piden la detención inmediata de Carlos Nair Menem
¡Escándalo! Piden la detención inmediata de Carlos Nair Menem

¡Escándalo! Piden la detención inmediata de Carlos Nair Menem

La interna en la familia de Menem sumó un nuevo capítulo explosivo. Zulemita Menem avanzó con una presentación formal en la Justicia para solicitar la detención urgente de su hermano, Carlos Nair Menem, en medio de un contexto cargado de antecedentes y conflictos previos.

La denuncia fue dada a conocer en el programa A la tarde (América TV), donde se difundieron detalles del documento presentado por la hija mayor del ex mandatario. Allí, la conductora Karina Mazzocco explicó: “Zulemita ha pedido la detención de su hermano, por ser reincidente de robo”.

Según se detalló al aire, la situación se agravó a partir de una denuncia reciente que involucra a la expareja de Carlos Nair. “Esto se da porque la última pareja de Carlitos hizo una denuncia por violencia de género y robo, hace instantes la ex fue a ratificar. Por eso, Zulemita aprovechó la situación para solicitar la detención”, agregó Mazzocco, dando contexto a la movida judicial.

En paralelo, el periodista Luis Ventura aportó información clave sobre la reacción de la Justicia: "El fiscal ordenó que vayan a buscar a Carlos Nair Menem".

En ese mismo momento, el propio Carlos Nair, que estaba en comunicación telefónica, rechazó de plano las acusaciones y se mostró desafiante: "Por qué voy a estar asustado si no hice nada. Es todo mentira".

Así las cosas, el conflicto familiar vuelve a quedar en el centro de todas las miradas, con un enfrentamiento que suma un nuevo episodio judicial y promete seguir escalando.

Embed

Cómo conoció Yuyito González al expresidente Carlos Saúl Menem

En julio del año pasado, a pocos días del estreno de la serie sobre la vida de Carlos Saúl Menem, Yuyito González se animó a hablar sobre la historia de amor que, según trascendió, se retrataría en la ficción y haría alusión a su vínculo sentimental con el expresidente argentino. Aunque en el pasado había optado por mantenerse alejada de los escándalos mediáticos, la conductora volvió a ser noticia tras manifestar su incomodidad con la versión presentada por Prime Video.

En aquel momento, durante una entrevista con Intrusos (América TV), Yuyito fue consultada sobre si ya había visto la serie. “No la vi, pero en este fin de semana la iban a estar viendo mis abogados para ver si hay algo que involucrara, que me ensuciara, que fuera desubicado o que me relacionara”, explicó, dejando en claro que está atenta al contenido de la ficción.

Luego, se mostró cautelosa respecto a emitir una opinión definitiva: “Todavía no hablé, hoy voy a hablar así que la verdad que no sé y por eso mucho no quiero decir, ni a favor ni en contra, porque no quiero que tomen en cuenta ningún comentario mío hasta que el abogado me diga que algo está mal o que no pasa nada”, señaló, en un momento de incertidumbre sobre cómo podría ser representada en pantalla.

En relación a una escena puntual que se habría inspirado en una experiencia personal, la conductora recordó un episodio real ocurrido años atrás: “Yo también vi los shorts y hay una similitud entre la foto de ese día en el teatro, que fue real y que yo hacía esa rutina con cualquier señor del público y ese día el director general de la obra me dijo que estaba el gobernador y que lo haga con él”.

Sobre esa misma imagen en la que se la ve abrazada con Carlos Menem, Yuyito González aclaró: “Yo lo que no sabía es que llevaban fotógrafos, no tenía la menor idea y eso se utilizó para prensa del gobernador, no mía”.

Finalmente, remarcó cuál es el punto que podría derivar en un conflicto legal con la producción: “Estaría la similitud de esa foto con la escena que haría Virginia Gallardo, que está con otro nombre”, explicó, aludiendo a la representación ficticia de aquel momento que vivió en la vida real.

Al ser consultada sobre si admiraba a Menem y cómo fue su vínculo con él, Yuyito fue sincera: “Fue hace tantos años esa etapa... a mí me cuesta ir para atrás. Nos presentan gente en común, yo recién estaba separándome de Coppola con mi nena chiquita, pero nunca empezó ninguna relación”.

Frente a las versiones que circularon sobre su pasado, la conductora no dudó en despegarse: “La gente dice un montón de cosas, también dicen que yo andaba en una Ferrari y en mi vida me subí a una, ni a la de Maradona que la tenía al lado”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Carlos Nair Menem

Lo más visto