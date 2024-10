Milei avanza con la deep motosierra: ¿Por qué el Gobierno quiere obligar a jubilarse a 10.000 empleados públicos?

"Por ello, se firmó la Resolución 3/24 que obliga a todas las áreas del gobierno a en los próximos 30 días a intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse", argumentaron y agregaron que el objetivo del Gobierno con el nuevo achique de la planta permanente y de contratados de empleados estatales, es "asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional".

En ese sentido, agregaron que para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaria de Transformación del Estado y Función Pública suscribió un Convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite".

Milei y Sturzenegger avanzan con la deep motosierra

Mientras festejaba su cumpleaños con el Gabinete de ministros, Javier Milei celebró el martes la eliminación de la AFIP, decisión que implicará una reducción del 35 % de la planta de personal y derivó en una ola de protestas y tomas del edificio ubicado a metros de la Casa Rosada.

El presidente pidió acelerar las designaciones de las autoridades de esos dos organismos para que "tomen el control" y "avancen rápido" con los cambios anunciados esta semana, que incluyen el despido de otros 3150 empleados estatales.

El fin de semana, al hablar ante empresarios en el Coloquio de IDEA, Sturzenegger anunció que después de la sanción y la reglamentación de la Ley Bases, que llegó los primeros 8 meses de mandato de Milei, "entramos en la etapa de la deep motosierra".

En su plan para avanzar con todo tipo de desregulaciones, el ministro dijo que esta nueva etapa, va a avanzar en el achique del Estado y eliminación de regulaciones, "punto por punto a cada sector".

Desde que asumió Milei, en la Casa Rosada estiman que unos 30.000 empleados contratados fueron dados de baja de la función pública, a los que no se les renovaron sus contratos, y que hubo 18.000 despidos entre planta permanente o los denominados "ñoquis", porque no cumplían funciones específicas.

La semana pasada, Sturzenegger anunció que a fin de año todos los empleados públicos deberán someterse a un examen de idoneidad para poder continuar en sus puestos.

"No me vengan a pedir que baje impuestos, lo que me tienen que pedir es que baje los gastos", les dijo Sturzenegger a los empresarios de IDEA. La lógica económica de Sturzenegger, es la baja en el gasto representa menores impuestos y una transferencia de recursos para el sector privado.

Y señaló que Milei, en lo que lleva de gobierno, hizo una baja de 30 puntos en el gasto y eso trajo una transferencia de 5 puntos del PBI al sector privado.

Este miércoles, al abrir el Foro Económico Mundial ante empresarios y representantes de multinacionales, conocido como el "mini Davos", Milei ratificó el plan y dijo que su gobierno vino a "ponerle un cepo al Estado".

Destacó ante empresarios la disolución de la AFIP, defendió todas las medidas desregulatorias del DNU 70/23 y la reforma del Estado en curso a partir de la Ley Bases, ratificó que le quedan "3200 reformas en el tintero" y apuntó contra "un sector de la dirigencia política" a la que calificó como "caranchos" porque "decían que no íbamos a poder hacer el ajuste, que nos íbamos en Semana Santa y ahora no saben donde meterse porque la motosierra sigue encendida más que nunca".

“Hemos llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad” que permitió “devolverle 15 puntos del PBI al sector privado” para financiar la inversión y lograr crecimiento genuino, mientras que “no hemos perdido un ápice de apoyo social” ya que la retracción del fisco “la llevamos a cabo sin tocar el gasto social”.