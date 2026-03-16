Milei participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel

El acto central

El acto se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida. Esta primera vez tampoco”, una consigna que busca reforzar el recuerdo del ataque terrorista que marcó la historia reciente del país.

Durante la ceremonia se prevé que representantes de la DAIA y la AMIA coloquen ofrendas florales en memoria de las víctimas. Además, el embajador Eyal Sela será uno de los oradores de la jornada.

El atentado contra la embajada israelí fue el primero de los grandes ataques terroristas que sufrió la Argentina en la década de 1990. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, un ataque que provocó 85 muertos y cientos de heridos.

La conmemoración de este martes se realizará en un contexto internacional particularmente tenso, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos en Irán, lo que derivó en ataques de represalia en distintos puntos de la región.

Ante este escenario, las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad en el área del acto. La policía reforzó la vigilancia en el sector de Retiro y en las cuadras cercanas para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia.