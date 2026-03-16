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EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Milei participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel

El presidente Javier Milei encabezará este martes el homenaje por los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 muertos y 242 heridos.

Milei participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel

El presidente Javier Milei participará este martes del acto central por el 34 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992 y que dejó un saldo de 29 muertos y 242 heridos. La ceremonia se realizará en el barrio porteño de Retiro y contará con la presencia de autoridades nacionales y representantes de la comunidad judía.

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El homenaje comenzará a las 14.30 en la plaza situada entre las calles Suipacha y Arroyo, el lugar donde funcionaba la sede diplomática israelí antes de ser destruida por la explosión. La participación del mandatario se interpreta como una nueva señal de respaldo político hacia Israel en medio del actual conflicto en Medio Oriente.

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Javier Milei se mostró con Victoria Villarruel en el acto en homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. (Foto: captura)

Javier Milei se mostró con Victoria Villarruel en el acto en homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. (Foto: captura)

Además del Presidente, asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; ministros del gabinete nacional, legisladores y funcionarios del Gobierno.

También estarán presentes el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Mauro Berenstein; y el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Osvaldo Armoza, entre otros dirigentes comunitarios.

El acto central

El acto se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida. Esta primera vez tampoco”, una consigna que busca reforzar el recuerdo del ataque terrorista que marcó la historia reciente del país.

Durante la ceremonia se prevé que representantes de la DAIA y la AMIA coloquen ofrendas florales en memoria de las víctimas. Además, el embajador Eyal Sela será uno de los oradores de la jornada.

El atentado contra la embajada israelí fue el primero de los grandes ataques terroristas que sufrió la Argentina en la década de 1990. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, un ataque que provocó 85 muertos y cientos de heridos.

La conmemoración de este martes se realizará en un contexto internacional particularmente tenso, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos en Irán, lo que derivó en ataques de represalia en distintos puntos de la región.

Ante este escenario, las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad en el área del acto. La policía reforzó la vigilancia en el sector de Retiro y en las cuadras cercanas para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia.

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