Milei y Villarruel siguen sin hablar: la vice niega versiones de armado político propio hoy, pero no lo descarta en el futuro

Cerca de Villarruel no descartan que la vicepresidenta salga en algún momento a responderle las críticas políticas a Milei. Para evitar quedar ella provocando una ruptura política en el Gobierno -como sucedió otras veces en la historia argentina- Villarruel responde, por ahora indirectas, a través de emisarios o en redes sociales.

Tal fue el caso de la respuesta a la diputada libertaria María Florencia Arietto, quien en Instagram dijo el lunes tener "vía libre" para "pegarle a la Vicepresidenta" y ella le retrucó: "Arietto admite que alguien habilitó que acosen, operen, maltraten a la Vicepresidente?", dijo Villarruel en una historie de Instagram reposteando a la legisladora de LLA.

Y agregó: "confiesa que recibió habilitación para hacerlo y que se detendrá cuando reciba esa indicación". ¿Libertad u obediencia al estilo kirchnerista?", ironizó Villarruel.

Victoria Villarruel en IG respondió indirectamente las críticas del gobierno. Foto IG.jpeg

Otro cruce indirecto se produjo este martes, cuando Villarruel respondió especulaciones periodísticas sobre la interna con Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri respecto al manejo de ascensos y retiros en personal de las Fuerzas Armadas.

Luego de que se conociera en medio de un escándalo, el desplazamiento del exjefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, por uso personal de aviones de la Fuerza Aérea y denuncias por abuso sexual de personal de la fuerza, Petri ordenó una purga en el resto de la fuerza y pidió las renuncias de oficiales que se mantenían en el cargo y frenaban otros ascensos.

Luego de que la prensa acusara de la movida de depuración en las FF.AA. a la interna de Milei con Villarruel, la vicepresidenta salió a aclarar que no fue ella quien frenó los pliegos de ascensos militares en el Senado a fin del año pasado.

"Los pliegos fueron retirados por el Ministro de Defensa. Y venían propuestos desde el kirchnerismo", replicó Villarruel, quien por ahora mantiene silencio sobre las críticas directas de Milei, quien la ubicó afuera de las decisiones del Gobierno y del gabinete nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1861456922437661166&partner=&hide_thread=false Los pliegos fueron retirados por el Ministro de Defensa. Y venían propuestos desde el kirchnerismo. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 26, 2024

En medio de la tensión con la vicepresidenta, Milei se mostró este martes en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otra de las áreas que le había pedido controlar Villarruel, pero la mesa chica del Gobierno se inclinó por dejarlo en manos de la excandidata presidencial del PRO.

milei y bullrich entrega de sables.JPG

Desde el Salón Blanco, Milei volvió a pronunciar un discurso en defensa de la política de Seguridad que encabeza una de las principales socias políticas del PRO de cara a las próximas elecciones legislativas de 2025, dejando afuera del acto con las fuerzas policiales a Villarruel.

Pero otra muestra de la lejanía política que envuelve hoy al presidente con la Vice, es el desconocimiento de la estrategia que impulsa la Casa Rosada para el llamado a sesiones extraordinarias, las negociaciones con la oposición por el proyecto de ley de Presupuesto 2025 o de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Cerca de la Vicepresidenta dijeron no tener información sobre si Milei convocará o no a sesiones extraordinarias, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el propio jefe de Gabinete, y el asesor Santiago Caputo, eran los encargados de negociar los temas con los jefes de bloques de la oposición, y con cada uno de los gobernadores.

"Tampoco es que se va a cortar la relación, eso no va a pasar", aseguran en el entorno de la titular del Senado, que espera que la situación política decante para dar una respuesta a las críticas de Milei, sin romper.

En su entorno, responden a las críticas de la Casa Rosada que la acusan de intentar traicionar a Milei y estar planificando un armado político propio incluso con el expresidente Mauricio Macri y gobernadores del peronismo, a los que Milei llama "la casta".

“La construcción (política) propia para más adelante. Sobre armado político no hay absolutamente nada, negamos que haya un armado propio hasta el momento. Por lo pronto, vamos a mantenernos como lo pidió Victoria en 2024, atentos a lo que pase en el senado sin construcción política de ninguna clase", dijo un dirigente cercano a Villarruel ante la consulta de A24.com.

Tampoco se mete en la polémica por la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto si no consigue el consenso del Senado antes de que terminen esta semana las sesiones ordinarias: "los pliegos de Lijo y García Mansilla no sabemos nada, estamos afuera (de la negociación con la oposición) porque los está manejando la gente de la Comisión, nosotros no tenemos injerencia. Si los designa Milei por DNU será cuestión del jefe de Estado, no tenemos información", se limitaron a responder en los pasillos del Senado.

Cabe recordar que Villarruel quedó totalmente afuera de esas negociaciones después de que la vice cuestionara públicamente en declaraciones periodísticas la presentación del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte presentado por Milei, en otro capítulo de la estrategia de diferenciación de la vice con el entorno de Milei.