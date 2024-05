Sin "Pacto de Mayo", Milei prepara un mega acto en Córdoba y busca consolidarse como "líder de la derecha internacional"

En el gobierno, esperan que esta semana el Senado vote el dictamen. Los puntos que todavía no hay acuerdo, pero el Gobierno se muestra dispuesto introducir cambios con el impuesto a las Ganancias que reclaman los gobernadores patagónicos, cambios en el RIGI que pide el radicalismo, y la ley de Blanqueo de capitales, que también reclama clarificar la oposición dialoguista.

Un alto funcionario cercano a Milei, confirmó a A24.com que esperan que esta semana salga el dictamen de la Ley Bases y confirmó que "Milei no tiene apuro en firmar el Pacto de Mayo", que califica como un compendio de 10 puntos centrales con los cuales La Libertad Avanza planea seguir negociando hasta conseguir el máximo consenso posible para "cambiar el orden económico y social del país" por los próximos 30 años.

Milei encabezará el acto del 25 de mayo en Córdoba

Cabildo de Córdoba, donde Milei hablará el sábado 25 de mayo ante una multitud, pero sin gobernadores ni políticos de la oposición. Sin Pacto de Mayo. Foto archivo..jpg

Este martes el gobierno anuncia oficialmente los detalles del acto que se espera masivo en la Ciudad de Córdoba Capital, frente al edificio histórico del Cabildo, pero que no tendrá invitados políticos de la oposición, ni gobernadores, ni sindicalistas ni empresarios, como estaba planteado desde un principio.

"Milei encabeza un acto solo con funcionarios y la gente en el cabildo de Córdoba, sin pacto de mayo, porque no le votaron la ley Bases y el Pacto Fiscal", que eran las condiciones previas para la firma dijo una alta fuente del Gobierno a A24.com, que evita hablar de "fracaso" de Milei al no poder cumplir con la fecha planteada en su discurso del 1 de marzo: "No hay apuro para el Pacto de Mayo, porque más allá de las fechas, el objetivo es llegar a conseguir el máximo consenso posible".

"Si el Pacto de firma en junio, en julio o el 17 de octubre, nos da lo mismo" chicanean cerca de Milei, mientras en el Senado seguían negociando el nuevo borrador que podría votarse entre miércoles y jueves de esta semana, según indican en el oficialismo.

El plan de Milei para conformar una coalición de centroderecha amplia y la relación con el conflicto diplomático con España

Javier Milei en Madrid y su discurso que desató el más grave conflicto diplomático con España.Foto Presidencia.jpg

"Soy el máximo exponente mundial de la libertad", dijo el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva este lunes en medio de la escalada por el conflicto diplomático desatada con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

España retiró a su embajadora en Buenos Aires de forma definitiva, anunció hoy el canciller español, José Manuel Albares, después de las últimas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei.

Este martes, el Gobierno argentino definía la respuesta a la decisión de España con una conferencia de la canciller Diana Mondino.

Por ahora, en el entorno de Milei aseguraban que la idea es que no hay conflicto diplomático, sino que es una cuestión personal entre ambos presidentes y no piensan retirar al embajador argentino en España.

La estrategia es responsabilizar a Sánchez por el conflicto, acusándolo de intentar "traspolar sus problemas políticos electorales a la relación diplomática con Argentina".

Javier Milei se definió como el máximo líder de la derecha mundial, tras el acto de Vox y la derecha internacional del domingo en Madrid. Foto Presidencia.jpeg

"Sánchez está quedando como un ridículo, es un papelón internacional. Es un disparate sacar a la embajadora de Argentina", dijo Milei en una entrevista el lunes a la noche.

En ese marco, en la Casa Rosada confirmaban que Milei tiene previsto volver a viajar a Espala a otro acto el próximo 21 de junio para recibir un premio de una entidad libertaria y que no va a llamar a Sánchez para resolver la crisis, hasta que el presidente de España no le pida perdón a él por las críticas de sus funcionarios que lo trataron de drogadicto, odiador serial y violento.

Mientras en el entorno de Milei califican como "un éxito" el viaje de Milei a España en medio de la polémica desatada por sus ideas libertarias si no por la confrontación política con todos los gobiernos que no piensen como él, y dicen que "Milei está ocupando un liderazgo en la derecha internacional que estaba vacío por la falta de referentes que defiendan las ideas de la libertad".

En el entorno del presidente aseguran que "Sánchez no va a atreverse a cortar las relaciones bilaterales, y que de hacerlo, el gobierno argentino se lo va a reclamar y se va a poner del lado de los ciudadanos y empresarios que se vean afectados" en cuestiones sociales y económicas por la decisión.

En ese marco, el mileismo busca consolidar a La Libertad Avanza con la hermana del presidente, Karina Milei como la armadora política de un partido nacional como base para la conformación de una futura "coalición de centroderecha" que se parezca más a "un movimiento político" que a un partido político tradicional.