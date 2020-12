¿Solá en la cuerda floja?: por ahora lo ratifican pero Alberto lo desmiente en todo por sus "errores graves"

Felipe Solá, canciller del presidente Alberto Fernández

El canciller Felipe Solá es otro de los ministros -después de la salida de María Eugenia Bielsa de Desarrollo Territorial y Hábitat- que quedó en la cuerda floja por lo que en el entorno del presidente Alberto Fernández consideran "errores graves" cometidos en la gestión, a los que se sumó el último por sus dichos sobre la charla telefónica entre los presidentes Alberto Fernández y el norteamericano Joe Biden.

En las últimas horas, el propio Alberto salió a desmentir públicamente las declaraciones que había formulado el miércoles el canciller sobre la primera charla que mantuvieron el presidente argentino con su par electo norteamericano, Joe Biden.

"No, no", respondió Alberto Fernández al ser consultado este jueves en una entrevista radial sobre un supuesto cuestionamiento al representante nortemericano ante el Fondo. Solá había dicho en una entrevista radial que Alberto le reclamó por ese tema a Biden durante la conversación de 35 minutos que mantuvo el lunes.

"¿Le preguntó a Biden sobre el FMI?", fue la pregunta a la que Alberto respondió: "No, no, fue una charla muy cordial, me enteré porque me lo dijo el Presidente electo de EE.UU. que está limitado a hablar de cosas que tengan que ver con la gestión".

"Cuando empezó la charla, Biden me dijo: ´¨Qué gusto conocerlo, ya sabe cómo esto no?. En EE.UU. hay un Presidente a la vez, todavía no soy Presidente. El Presidente es (Donald) Trump...", relató Fernández y agregó que esa fue "una restricción para hablar con él de temas de gestión".

"Tuve la oportunidad de felicitarlo por su triunfo, y hablamos de cosas más genéricas, de América Latina, le transmití la expectativa de que se pueda lograr un mejor vinculo con EE.UU. Hablamos mucho del Papa Francisco", relató Fernández en declaraciones a la radio El Destape.

Fernández dijo tener "expectativas" de que cambie la relación de Estados Unidos con América Latina ya que "es muy difícil que se pueda estar peor que con Trump".

El "error" y la ratificación de Solá

En una gacetilla difundida el mismo lunes por Cancillería, Felipe Solá dijo que Fernández le pidió a Biden “la colaboración y la buena voluntad del director representante de Estados Unidos en el FMI, porque actualmente no estamos teniendo mucha suerte con el actual director, que deberá cambiar después del 20 de enero”.

Actualmente, el primer subdirector gerente del FMI (segundo de Kristalina Georgieva) es el estadounidense Geoffrey Okamoto y el director por los Estados Unidos en el board del organismo multilateral es Mark Rosen.

Solá relató que “Biden dijo que iba tratar de saldar -esa fue a palabra que usó- los problemas financieros de América Latina y que él reconocía que a la Argentina como un país muy importante, que tiene una cultura europea muy fuerte”.

“El segundo pedido que le hizo Alberto Fernández fue sobre la actitud de Estados Unidos hacia Latinoamérica, en el sentido de que no se pretendiera ser gendarme, marcar el paso”, dijo Solá.

Desde la Casa Rosada salieron a desmentir este miércoles a la noche esas declaraciones de Solá: dijeron que "se trató de un grave error del canciller" y admitieron que el Presidente "se enojó" pero afirmaron que el episodio está "concluido".

En ese marco, desde el entorno más cercano al Presidente precisaron que Solá no llegó a participar de la charla que se concretó desde la Casa Rosada, porque se confundió y fue a Olivos. Solá "mezcló lo que le contaron con una impresión suya", advirtieron en el equipo de comunicación del Presidente.

Desde Casa Rosada precisaron que "lo que dijo (Solá) del miembro del Fondo es una expresión de él", pero aclararon que pese al grave error diplomático que la Casa Rosada tuvo que salir a aclarar a medios internacionales, "Solá se queda en Cancillería".