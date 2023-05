Tras su renuncia, Aracre contó detalles de su salida del Gobierno y recibió una dura réplica del massismo

Después de 15 días de verse obligado a presentar la renuncia tras perder el respaldo presidencial, Antonio Aracre habló por primera vez de la polémica por los off en el Gobierno y atribuyó los rumores a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En medio de críticas a lo que llamó "el plan llegar" de Sergio Massa, Aracre negó que su intención haya sido asumir como ministro de Economía o proponer un plan económico.

En declaraciones a Radio 10, Aracre afirmó que el titular del Palacio de Hacienda "no tiene un plan de estabilización" y retrucó: "Si hay un plan de Sergio Massa yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustará saber en qué consiste".

"Creo que Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación", puntualizó el ex jefe de Asesores de la Presidencia.

Y arremetió: "No me parece que en un contexto como el que tiene la Argentina hoy Massa se pueda dar el lujo de dejar el Ministerio de Economía porque, más allá de sus conocimientos técnicos o el de su equipo, reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada" para el cargo.

Consultado acerca de si tuvo un "off the récord" con periodistas para charlar sobre el plan económico que le había presentado al jefe de Estado, respondió: "Esa fue la versión de la portavoz [Gabriela Cerruti], que se ocupó de difundirla y de contársela o persuadirlo al Presidente en ese tema".

En una critica directa a Gabriela Cerruti, Aracre reveló que bloqueó el contacto de la funcionaria nacional en su WhatsApp y argumentó: "En general bloqueo a las personas tóxicas. Cuando veo una persona que me parece que todo lo que dice y hace no me suma, me resta, miente y todo lo demás... Bloqueo".

El ex funcionario relató que "en mi Paper, entre otras cosas también decía que había problemas de coordinación severas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. El Gobierno tardó 10 días en ajustar la tasa de interés en medio de una corrida".

La respuesta desde el entorno de Massa no tardó en llegar, y vino de parte de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau: "El que generó corridas cambiarias mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que avaló con Syngenta millones de dólares y tiene que explicarle a la justicia qué hizo tiene la desfachatez de hablar", retrucó Moreau en su cuenta oficial en Twitter.

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1653785179717095424 El que generó las corridas cambiarias mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que evadió con Syngenta millones de dólares y tiene que explicarle a la justicia qué hizo tiene la desfachatez de hablar. https://t.co/n6RSxpV4lG — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) May 3, 2023

Lejos de la Casa Rosada, cargo en el que estuvo apenas 4 meses, Aracre continuó opinando sobre la crisis económica en sus redes sociales. y advirtiendo sobre la falta de un plan de estabilización de la inflación.

https://twitter.com/tonyaracre/status/1651963724272369664 Hoy es más importante generar incentivos para que el campo liquide los granos y aumentar la recaudación que replantear el acuerdo con el Fondo. Ambas cosas facilitarían que aparezcan dólares y bajen el déficit y la inflación — Antonio Aracre (@tonyaracre) April 28, 2023

En su primera reaparición pública desde que Alberto Fernández le aceptó la renuncia, presionado por los rumores de alejamiento de Massa y el equipo económico, en medio de la corrida cambiaria que llevó al dólar blue al récord de rozar los $500 la semana pasada, Aracre dio su versión de los hechos.

"No le llevé un plan al Presidente, pero sí le dije 'mirá, hay cosas para hacer' y él me dice 'mirá, por qué no me escribís algo y me contás en ese Paper cuáles son las cosas que se pueden hacer'", relató el ex funcionario.

"El Paper existió, obviamente que después hubo gente que lo filtró editado. A raíz de ese Paper que le mandé al Presidente nos juntamos a almorzar y charlamos", contó Aracre sobre las horas previas a presentar su renuncia el pasado 18 de abril, tras varias horas de operaciones cruzadas en las que se lo mencionaba como posible reemplazo de Sergio Massa en Economía, un rumor que terminó por eyectarlo del Gobierno.