ANSES pagará más de 5 extras en abril: cómo sumarlos y aumentar tu ingreso mensual

Entre los principales beneficios que se pueden cobrar en simultáneo se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Tarjeta Alimentar (Programa Alimentar)

Prestación por Desempleo

Asignaciones por prenatal, nacimiento o adopción

Ayuda Escolar Anual

Cada uno de estos programas tiene sus propios requisitos, pero en muchos casos no se excluyen entre sí, lo que habilita el cobro conjunto.

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AUH y Tarjeta Alimentar: el combo más común

La combinación más extendida es la de la AUH con la Tarjeta Alimentar. Este esquema alcanza a millones de familias en todo el país y representa una de las principales fuentes de ingreso mensual.

La AUH se paga por cada hijo menor de 18 años y también contempla un monto mayor en casos de discapacidad. Sin embargo, solo se cobra el 80% del total de forma mensual, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar es un refuerzo destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Este beneficio no requiere trámite adicional, ya que se acredita automáticamente a quienes cumplen con los requisitos.

La suma de ambos ingresos puede representar un monto significativo, especialmente en hogares con más de un hijo.

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Prestación por Desempleo: otra forma de sumar ingresos

Otra alternativa para incrementar los ingresos es la Prestación por Desempleo. Este beneficio está dirigido a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa y cumple un rol clave como respaldo económico.

Lo importante es que esta prestación es compatible con otras asignaciones, como la AUH. Esto significa que una persona puede cobrar el seguro por desempleo y, al mismo tiempo, percibir asignaciones familiares.

El monto y la duración del beneficio dependen de los aportes realizados y del salario previo, pero puede extenderse entre 2 y 12 meses, con posibilidad de ampliación para mayores de 45 años.

Otros extras que se pueden sumar en abril

Además de los beneficios principales, existen pagos adicionales que pueden representar un ingreso extra en momentos específicos del año.

Entre ellos se destacan:

Ayuda Escolar Anual: se paga una vez al año y está destinada a cubrir gastos educativos.

Asignación por nacimiento o adopción: para familias que incorporan un nuevo integrante.

Asignación por matrimonio: destinada a trabajadores registrados.

Si bien estos beneficios no son mensuales, pueden significar un alivio importante en la economía familiar.

Cómo saber si podés acceder a más de un beneficio

Para verificar qué prestaciones se pueden cobrar en simultáneo, es fundamental revisar la situación personal en ANSES.

Esto se puede hacer a través de:

La web oficial del organismo

La app Mi ANSES

Atención Virtual

Allí se puede consultar la información personal, los datos del grupo familiar y las asignaciones vigentes.

También es clave mantener actualizados los datos personales y familiares, ya que cualquier inconsistencia puede impedir el acceso a ciertos beneficios.