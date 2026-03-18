La ANSES estableció nuevos límites de ingresos que afectan directamente a quienes cobran la AUH y el sistema SUAF. Desde abril 2026, el cumplimiento de estos requisitos será determinante para continuar percibiendo las asignaciones.
La ANSES aplicó nuevos controles sobre AUH y SUAF que impactan en abril 2026. Un requisito clave define quiénes siguen cobrando y quiénes pueden quedar fuera del sistema.
AUH y SUAF de ANSES: cómo evitar perder la asignación con la actualización
La ANSES estableció nuevos límites de ingresos que afectan directamente a quienes cobran la AUH y el sistema SUAF. Desde abril 2026, el cumplimiento de estos requisitos será determinante para continuar percibiendo las asignaciones.
El organismo confirmó que los controles se intensifican y que el incumplimiento de los topes vigentes implica la suspensión automática del beneficio. La medida se oficializó a través de la Resolución 55/2026.
En este contexto, el dato clave es que no alcanza con cumplir una sola condición: los ingresos deben respetar simultáneamente los límites individuales y del grupo familiar para evitar la baja del cobro.
Los nuevos límites definidos por ANSES establecen dos condiciones obligatorias:
Ingreso individual máximo: $2.722.595
Ingreso del grupo familiar: $5.445.190
Ambos valores deben cumplirse al mismo tiempo. Si uno de los integrantes supera el ingreso individual permitido, el beneficio se suspende automáticamente, incluso si el total familiar está dentro del rango.
Además, el organismo realiza cruces de datos permanentes con otros sistemas para verificar la información declarada.
La medida alcanza a titulares de AUH y beneficiarios del sistema SUAF.
En ambos casos, superar los límites de ingresos o registrar inconsistencias en los datos puede derivar en la baja del beneficio sin necesidad de una notificación previa.
Esto implica que familias que antes cumplían con los requisitos podrían dejar de cobrar en abril si su situación económica cambió o si se actualizó la información en las bases oficiales.
En paralelo a los controles, la AUH se actualiza con un incremento del 2,9%.
Los valores quedan de la siguiente manera:
Monto total: $136.666
Pago mensual (80%): $109.332
Monto retenido (20%): $27.333
El porcentaje retenido se acumula y se paga una vez que se presenta la Libreta correspondiente.
El esquema de la AUH contempla la retención del 20% hasta que se cumplan ciertos requisitos.
La Libreta acredita:
Controles de salud
Vacunación obligatoria
Asistencia escolar
Una vez presentada esta documentación, el organismo libera el monto acumulado.
Para seguir cobrando sin interrupciones, es necesario mantener la información actualizada en ANSES.
Se recomienda:
Revisar los datos personales en el sistema
Verificar los ingresos declarados
Actualizar la situación laboral
Presentar la Libreta en tiempo y forma
En caso de inconsistencias, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales del organismo.