AUH y SUAF de ANSES: cómo evitar perder la asignación con la actualización

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Ingreso del grupo familiar: $5.445.190

Ambos valores deben cumplirse al mismo tiempo. Si uno de los integrantes supera el ingreso individual permitido, el beneficio se suspende automáticamente, incluso si el total familiar está dentro del rango.

Además, el organismo realiza cruces de datos permanentes con otros sistemas para verificar la información declarada.

Quiénes pueden perder AUH o SUAF en abril

La medida alcanza a titulares de AUH y beneficiarios del sistema SUAF.

En ambos casos, superar los límites de ingresos o registrar inconsistencias en los datos puede derivar en la baja del beneficio sin necesidad de una notificación previa.

Esto implica que familias que antes cumplían con los requisitos podrían dejar de cobrar en abril si su situación económica cambió o si se actualizó la información en las bases oficiales.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026 con aumento

En paralelo a los controles, la AUH se actualiza con un incremento del 2,9%.

Los valores quedan de la siguiente manera:

Monto total: $136.666

Pago mensual (80%): $109.332

Monto retenido (20%): $27.333

El porcentaje retenido se acumula y se paga una vez que se presenta la Libreta correspondiente.

Por qué ANSES retiene una parte de la AUH

El esquema de la AUH contempla la retención del 20% hasta que se cumplan ciertos requisitos.

La Libreta acredita:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Asistencia escolar

Una vez presentada esta documentación, el organismo libera el monto acumulado.

Cómo evitar la suspensión de AUH o SUAF

Para seguir cobrando sin interrupciones, es necesario mantener la información actualizada en ANSES.

Se recomienda:

Revisar los datos personales en el sistema

Verificar los ingresos declarados

Actualizar la situación laboral

Presentar la Libreta en tiempo y forma

En caso de inconsistencias, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales del organismo.