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AUH y SUAF de ANSES: cómo evitar perder la asignación con la actualización

La ANSES aplicó nuevos controles sobre AUH y SUAF que impactan en abril 2026. Un requisito clave define quiénes siguen cobrando y quiénes pueden quedar fuera del sistema.

AUH y SUAF de ANSES: cómo evitar perder la asignación con la actualización

AUH y SUAF de ANSES: cómo evitar perder la asignación con la actualización

La ANSES estableció nuevos límites de ingresos que afectan directamente a quienes cobran la AUH y el sistema SUAF. Desde abril 2026, el cumplimiento de estos requisitos será determinante para continuar percibiendo las asignaciones.

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El organismo confirmó que los controles se intensifican y que el incumplimiento de los topes vigentes implica la suspensión automática del beneficio. La medida se oficializó a través de la Resolución 55/2026.

En este contexto, el dato clave es que no alcanza con cumplir una sola condición: los ingresos deben respetar simultáneamente los límites individuales y del grupo familiar para evitar la baja del cobro.

Cuáles son los topes de ingresos que controla ANSES en abril 2026

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AUH y SUAF de ANSES: c&oacute;mo evitar perder la asignaci&oacute;n con la actualizaci&oacute;n

AUH y SUAF de ANSES: cómo evitar perder la asignación con la actualización

Los nuevos límites definidos por ANSES establecen dos condiciones obligatorias:

  • Ingreso individual máximo: $2.722.595

  • Ingreso del grupo familiar: $5.445.190

Ambos valores deben cumplirse al mismo tiempo. Si uno de los integrantes supera el ingreso individual permitido, el beneficio se suspende automáticamente, incluso si el total familiar está dentro del rango.

Además, el organismo realiza cruces de datos permanentes con otros sistemas para verificar la información declarada.

Quiénes pueden perder AUH o SUAF en abril

La medida alcanza a titulares de AUH y beneficiarios del sistema SUAF.

En ambos casos, superar los límites de ingresos o registrar inconsistencias en los datos puede derivar en la baja del beneficio sin necesidad de una notificación previa.

Esto implica que familias que antes cumplían con los requisitos podrían dejar de cobrar en abril si su situación económica cambió o si se actualizó la información en las bases oficiales.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026 con aumento

En paralelo a los controles, la AUH se actualiza con un incremento del 2,9%.

Los valores quedan de la siguiente manera:

  • Monto total: $136.666

  • Pago mensual (80%): $109.332

  • Monto retenido (20%): $27.333

El porcentaje retenido se acumula y se paga una vez que se presenta la Libreta correspondiente.

Por qué ANSES retiene una parte de la AUH

El esquema de la AUH contempla la retención del 20% hasta que se cumplan ciertos requisitos.

La Libreta acredita:

  • Controles de salud

  • Vacunación obligatoria

  • Asistencia escolar

Una vez presentada esta documentación, el organismo libera el monto acumulado.

Cómo evitar la suspensión de AUH o SUAF

Para seguir cobrando sin interrupciones, es necesario mantener la información actualizada en ANSES.

Se recomienda:

  • Revisar los datos personales en el sistema

  • Verificar los ingresos declarados

  • Actualizar la situación laboral

  • Presentar la Libreta en tiempo y forma

En caso de inconsistencias, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales del organismo.

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