En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Aumento
ANSES
Previsional

Es oficial: anunciaron un NUEVO AUMENTO de ANSES para febrero: a cuánto se van los haberes

Con aumento por inflación y bono sin cambios, ANSES paga en febrero más de $ 400.000. Mirá quiénes cobran el refuerzo, de cuánto queda la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar.

Es oficial: anunciaron un NUEVO AUMENTO de ANSES para febrero: a cuánto se van los haberes

Es oficial: anunciaron un NUEVO AUMENTO de ANSES para febrero: a cuánto se van los haberes

ANSES oficializó este martes un nuevo aumento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que comenzará a pagarse en febrero. La medida quedó establecida a través de la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y confirma la actualización mensual de los haberes según la inflación, además de la continuidad del bono de refuerzo para los ingresos más bajos.

Leé también Alerta ANSES: se modifican las fechas de cobro de febrero para AUH y jubilados
Alerta ANSES: se modifican las fechas de cobro de febrero para AUH y Jubilados

La liquidación ya se encuentra en marcha y toma como referencia los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este esquema, millones de beneficiarios verán reflejado el incremento de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

El aumento se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes todos los meses, y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, que regula el régimen nacional y obligatorio de asignaciones.

De cuánto es el aumento de ANSES en febrero 2026

Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC. El ajuste se realiza bajo el esquema establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según el IPC con un desfase de dos meses.

Este incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales incluidas en el sistema y ya se encuentra incorporado en las liquidaciones que ANSES está procesando para febrero.

Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo extraordinario, los montos finales que se cobrarán en febrero quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $429.081,79

    ($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)

  • PUAM: $357.263

    ($287.263 de haber + $70.000 de bono)

  • Pensión No Contributiva: $321.355

    ($251.355 de haber + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.416.275,65

    (no recibe bono)

Jubilados_ANSES

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 continuará vigente durante febrero y está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo las siguientes condiciones:

  • Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.

  • Cobran un bono proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79.

  • No cobran bono quienes perciben haberes superiores a ese tope.

El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Cuándo se cobra el aumento de ANSES en febrero

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

AUH en febrero: nuevo monto confirmado

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza en febrero tras la publicación de la Resolución 23/2026. El monto total pasa a ser de $129.070 por hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de:

  • $103.256 por hijo

Este beneficio alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en febrero

La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se paga de forma automática junto con la AUH u otra prestación compatible. Durante el calendario de pagos de febrero, los montos son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

No es necesario realizar trámites: el dinero se acredita directamente en la misma cuenta bancaria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumento ANSES Febrero
Notas relacionadas
ANSES aumenta la AUH y confirma un refuerzo clave para febrero
ANSES devuelve dinero retenido en 2026: cómo cobrarlo
Anunciaron un NUEVO AUMENTO para jubilados en febrero: a cuánto se van los haberes

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar