Es oficial: anunciaron un NUEVO AUMENTO de ANSES para febrero: a cuánto se van los haberes

Este incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales incluidas en el sistema y ya se encuentra incorporado en las liquidaciones que ANSES está procesando para febrero.

Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo extraordinario, los montos finales que se cobrarán en febrero quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)

PUAM: $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono)

Pensión No Contributiva: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.416.275,65 (no recibe bono)

Jubilados_ANSES

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 continuará vigente durante febrero y está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo las siguientes condiciones:

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.

Cobran un bono proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79 .

No cobran bono quienes perciben haberes superiores a ese tope.

El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Cuándo se cobra el aumento de ANSES en febrero

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

AUH en febrero: nuevo monto confirmado

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza en febrero tras la publicación de la Resolución 23/2026. El monto total pasa a ser de $129.070 por hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de:

$103.256 por hijo

Este beneficio alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en febrero

La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se paga de forma automática junto con la AUH u otra prestación compatible. Durante el calendario de pagos de febrero, los montos son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

No es necesario realizar trámites: el dinero se acredita directamente en la misma cuenta bancaria.