Es oficial: anunciaron un NUEVO AUMENTO de ANSES para febrero: a cuánto se van los haberes
Con aumento por inflación y bono sin cambios, ANSES paga en febrero más de $ 400.000. Mirá quiénes cobran el refuerzo, de cuánto queda la AUH y los montos de la Tarjeta Alimentar.
ANSES oficializó este martes un nuevo aumento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que comenzará a pagarse en febrero. La medida quedó establecida a través de la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y confirma la actualización mensual de los haberes según la inflación, además de la continuidad del bono de refuerzo para los ingresos más bajos.
La liquidación ya se encuentra en marcha y toma como referencia los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este esquema, millones de beneficiarios verán reflejado el incremento de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.
El aumento se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes todos los meses, y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, que regula el régimen nacional y obligatorio de asignaciones.
De cuánto es el aumento de ANSES en febrero 2026
Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC. El ajuste se realiza bajo el esquema establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según el IPC con un desfase de dos meses.
Este incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales incluidas en el sistema y ya se encuentra incorporado en las liquidaciones que ANSES está procesando para febrero.
Con la aplicación del aumento y la continuidad del refuerzo extraordinario, los montos finales que se cobrarán en febrero quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$429.081,79
($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)
PUAM:$357.263
($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva:$321.355
($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima:$2.416.275,65
(no recibe bono)
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero
El bono de $70.000 continuará vigente durante febrero y está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo las siguientes condiciones:
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.
Cobran un bono proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79.
No cobran bono quienes perciben haberes superiores a ese tope.
El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Cuándo se cobra el aumento de ANSES en febrero
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
AUH en febrero: nuevo monto confirmado
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza en febrero tras la publicación de la Resolución 23/2026. El monto total pasa a ser de $129.070 por hijo.
Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de:
$103.256 por hijo
Este beneficio alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales.
Tarjeta Alimentar: montos vigentes en febrero
La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se paga de forma automática junto con la AUH u otra prestación compatible. Durante el calendario de pagos de febrero, los montos son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
No es necesario realizar trámites: el dinero se acredita directamente en la misma cuenta bancaria.