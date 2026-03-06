Milei confirmó el aumento para AUH

Este cambio busca evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente al avance de la inflación, un fenómeno que durante los últimos años impactó con fuerza en los ingresos de los sectores más vulnerables.

En concreto, el aumento que se aplica en marzo surge de la inflación registrada en enero, que fue del 2,88%, según los datos oficiales. Esa cifra es la que se utiliza para actualizar todos los beneficios administrados por ANSES.

Como resultado, los montos de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la AUH registran un incremento proporcional, lo que modifica el dinero que percibirán millones de titulares en todo el país.

Cuánto se cobra por hijo con discapacidad desde marzo

Con la actualización aplicada para el tercer mes del año, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanza un nuevo valor para el rango de ingresos más bajo dentro del sistema.

Según los datos oficiales, el monto pasa de $210.186 en febrero a $216.240 en marzo, lo que representa el incremento correspondiente al ajuste por inflación.

Este beneficio forma parte del SUAF, un sistema dirigido a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de determinadas prestaciones que tienen hijos a cargo.

La asignación por discapacidad se caracteriza por tener montos significativamente más altos que la asignación familiar común, ya que busca cubrir parte de los gastos adicionales vinculados con tratamientos médicos, terapias, medicamentos y cuidados especiales.

Nuevos montos de las asignaciones familiares en marzo de 2026

Con el incremento confirmado por ANSES, los principales beneficios sociales quedan con los siguientes valores durante marzo:

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

Asignación Familiar por Hijo: $66.414

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461

Cada uno de estos montos se paga por hijo y puede variar según el nivel de ingresos del grupo familiar, ya que el sistema de asignaciones utiliza escalas que determinan cuánto corresponde cobrar.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el valor mencionado corresponde al 100% del monto general, aunque en la práctica el sistema retiene una parte que se cobra posteriormente tras presentar la libreta de controles de salud y educación.

Diferencias entre SUAF y AUH

Dentro del sistema de protección social argentino existen dos grandes esquemas de asignaciones: el SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) está dirigido principalmente a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios de la prestación por desempleo

Jubilados y pensionados

En este caso, los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria del titular, generalmente junto con el salario o en fechas definidas por ANSES.

Por otro lado, la AUH está destinada a familias que se encuentran fuera del mercado laboral formal o en situación de vulnerabilidad, y se paga a través de un sistema que incluye controles sanitarios y educativos obligatorios para los niños.

Ambos programas incluyen versiones especiales para hijos con discapacidad, cuyos montos son significativamente más altos debido a las necesidades particulares que implican estas situaciones.

Los límites de ingresos para cobrar asignaciones

Para acceder a las asignaciones familiares del SUAF, ANSES establece topes de ingresos que determinan si una familia puede recibir el beneficio y cuánto le corresponde cobrar.

Desde marzo de 2026, los límites establecidos son los siguientes:

Ingreso del Grupo Familiar máximo: $5.445.190

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Esto significa que si alguno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, el hogar podría quedar excluido del cobro de asignaciones, incluso si el ingreso total del grupo no alcanza el límite máximo.

El sistema de escalas también establece diferentes montos según el nivel salarial, por lo que las familias con ingresos más bajos reciben valores más altos dentro del esquema de asignaciones.

Cuándo comienzan los pagos en marzo

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Las fechas establecidas son las siguientes:

DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos comienzan el lunes 9 y se extienden hasta el 20 de marzo, alcanzando tanto a titulares del SUAF como a beneficiarios de la AUH.

Un beneficio clave para millones de familias

Las asignaciones familiares representan uno de los pilares del sistema de asistencia social argentino, ya que alcanzan a millones de hogares con niños y adolescentes.

En particular, las asignaciones por discapacidad cumplen un rol fundamental, porque ayudan a cubrir gastos médicos, terapias, transporte, tratamientos y acompañamiento profesional que suelen ser permanentes.

Diversos especialistas en políticas sociales señalan que la actualización mensual de estos beneficios busca sostener su valor frente al aumento del costo de vida, aunque advierten que el impacto real depende de la evolución de la inflación y de la situación económica general.

En cualquier caso, cada ajuste mensual modifica los montos que reciben las familias, por lo que muchos beneficiarios siguen de cerca los anuncios de ANSES para conocer cuánto cobrarán en cada período.