Abel Ayala de El Marginal se defendió de la grave acusación tras un accidente y mostró pruebas

En este sentido, tras hacerse público este tema, Abel Ayala compartió un extenso descargo desde su cuenta en Instagram donde se defendió de las acusaciones de Godoy y mostró la resolución judicial y las charlas vía WhatsApp donde le informaban los montos finales del acuerdo por los daños materiales y lesiones tras el accidente.

"Como es de público conocimiento, en el día de ayer se me acusó de atropellador, lesionador y estafador de siniestros. Que busco la prescripción de la causa (que ya tuvo veredicto). Que encandilo con mi fama y hago perder la razón. Por eso confiaron en mí e hicieron todo lo que no quisieron", comenzó el actor su comunicado.

"Se dio a entender que posiblemente al momento del accidente no tenía seguro, lo cual es falso. Un accidente lo puede tener cualquiera. Ante cualquier siniestro a quien debe reclamarse es a la compañía de seguro, no al particular. No cambia si el asegurado trabajó en El Marginal, hay que reclamar al seguro. A menos que no tenga cobertura, que no era mi caso", fundamentó el actor.

Y remarcó sobre lo ocurrido: "Yo denuncié el siniestro en mi aseguradora y se inició el proceso legal como en cualquier caso de accidente. El accidentado otorgó un poder que daba facultad a su letrado de representarlo en absolutamente en todo: cobrar, demandar, mediar, etc.".

"Paso a dejar algunas pruebas de que el estudio jurídico que representaba al accidentado recibió transferencias por el pago de lesiones y gastos materiales ejecutados por mi seguro", finalizó Abel Ayala, aclarando que su seguro cumplió en todo con las lesiones y gastos del damnificado.

Dura denuncia por lesiones y estafa contra Abel Ayala, actor de el Marginal

El actor Abel Ayala, conocido por su papel en la exitosa serie El Marginal, enfrenta serias acusaciones, según contaron este jueves en Desayuno Americano, América Tv.

"28 de octubre de 2022, según la denuncia, atropella a una persona llamada Leonardo Godoy. Lo atropella en la calle y le dice que él le va a poner un abogado para facilitar todas las cosas", comenzó narrando el periodista Gustavo Grabia.

El tiempo pasó, Leonardo quiso comunicarse con Abel Ayala y el presunto abogado, pero todo quedó en la nada. La víctima cree que le mintieron y le dieron vueltas "para que no pueda hacer ningún tipo de demanda judicial y el caso pueda estar prescripto".

En diálogo con el programa de Pamela David, Leonardo relató qué fue lo que sucedió: "Lo reconocí de entrada. Él venía de allá, yo con mi moto 125 NS nueva, desde Rubén Darío. Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco".

Y siguió: "Me dijo iba a estar todo bien, que confíe en él. Vino la ambulancia y metieron la moto acá adentro (señala el country donde vive el actor) porque en ese momento dio tiempo a que vinieran familiares míos".

"Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno", agregó.

El muchacho tenía la posibilidad de gestionar con su seguro, pero confió en el actor y terminó desprotegido. "Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día. Yo tenía seguro.Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar", sostuvo.