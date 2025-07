Actriz se separó después de 41 años de matrimonio y busca hombres en Apps de citas: quién es

Y reconoció sobre cómo es conocer a gente más chica y lo que realmente busca: "No es lo que yo quiero para mí, fue una experiencia. A mí me gustan de mi edad porque me gusta hablar de las mismas cosas. El chongueo fue una experiencia y fue espectacular, con gente más joven, todo lo que no viví de chica, es una experiencia que pasé".

"Me gusta tener una historia en común que podamos compartir. De veinticinco olvidate, hablo de 40 para arriba", reconoció la artista. Y sobre cómo fue esos primeros instantes sin pareja, la actriz comentó: "Había vivido toda la vida de a dos, de mis padres pasé a estar con mi marido. Era otra época. Me encontré conmigo misma y me asusté un poco. Pero cuando pasás el proceso de la separación te encontrás con un montón de cosas que te gustan".

"Con el tiempo te empezas a encontrar con vos mismo cuando pasas el proceso de separación y la pregunta es: ¿Yo podía convivir con la otra persona? ¿O podría estar con otra persona? Estuve 41 años. Tener el control remoto para mí sola es buenísimo", cerró Patricia Viggiano, quien dejó en claro que no volvería a convivir en pareja.

Quién es Patricia Viggiano

Patricia Viggiano nació en Buenos Aires el 26 de mayo de 1961. Es una actriz argentina. Saltó a la fama en la década de los noventa por sus papeles en las series de televisión de comedia ¡Grande, pa! (1991-1992), Mi cuñado (1993-1996) y Verano del 98 (1998-1999).

En 1986, Viggiano se casó con Diego Chornogubsky, un licenciado en administración de empresas y músico, con quien tuvo dos hijas, la primera es la actriz y cantante Olivia Viggiano, y la segunda es la cocinera y actriz Lucila Viggiano.

En cine trabajó en las películas Comodines (1997), The tea party (2013) y Voces secretas (2021). En televisión y teatro tiene una amplia trayectoria.