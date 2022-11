Alejandra Maglietti reveló cómo conoció a su nuevo novio: "Fue en una renunión de..."

"Estoy saliendo con alguien y mi corazoncito está muy bien. Estoy saliendo con un abogado y la relación avanza normal, con tranquilidad", comenzó diciendo Maglietti ante la consulta sobre cómo esta su vida sentimental.

Luego, indicó: "Cuando uno arranca algo no sabe cómo puede terminar por eso trato de no apresurarme y ponerle tanta presión a la relación hasta que todo se vaya dando. Capaz duremos un montón de años, pero uno nunca sabe y trato de no ponerle tanta etiqueta de entrada para que no se arruine todo".

Al ser consultada sobre si su pareja mira el programa que se emite por El Nueve con la conducción de Beto Casella, dijo: "Él mira Bendita y me dice que le gustó tal cosa que me puse, siempre me hace comentarios muy buena onda".

Luego, Maglietti reveló cómo nació este romance: "Nos conocimos en una reunión de consorcio, ahi nos conocimos por unos amigos que son vecinos míos. Él no es mi vecino pero se dio ahí, un lugar impensado. El amor es así".

Por otro lado, Alejandra manifestó su felicidad también en el plano laboral con la televisión y la radio: “Termino el año súper contenta con Bendita y ojalá el año que viene se siga también igual. Soy muy feliz haciendo ese programa junto al capitán que es Beto Casella. También este año tuve el desafío de hacer radio, es la primera vez que me tocó ser conductora. Estoy haciendo a la mañana en Vale 97.5 de 7 a 10 de la mañana con Marcelo Foss hasta fin de año y el año que viene veremos cómo sigue. Pero la verdad es que estoy muy contenta de todo lo que estoy haciendo ahora y ojalá que el año que viene siga igual”.

Barby Franco y Alejandra Maglietti opinaron del descargo de Wanda Nara tras sus fotos al natural

Wanda Nara se tomó unos días de relax y viajó junto a su hermana Zaira, y sus cinco hijos, Francesca, Isabella, Valentino, Constantino y Benedicto, a las playas de Ibiza.

Mientras disfrutaba del mar, la mujer de Mauro Icardi fue fotografiada en bikini disfrutando del mar cristalino al natural. Las imágenes de la rubia no tardaron en dar la vuelta al mundo.

En las redes sociales, muchos usuarios se preguntan si la botinera abusa de los filtros en Instagram, donde muestra un cuerpo irreal.

Ante las críticas, Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus historias: "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal", comenzó diciendo la mujer del futbolista.

wanda nara 1.jpg

"Cuando me enfermé de COVID no subí fotos arruinada en la cama. "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o en un balcón con buena sushi. Me me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables. Mis hijas lloran y tampoco las subo, espero que estén de buen humor para hacerles una fotos... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", continuó certera.

Y Wanda remarcó que acepta su figura: "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis, como todas tenemos, también acné, y, en el verano, raíces porque descanso de la tintura. Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", sentenció.

Tras conocerse el contundente descargo de Wanda Nara en Instagram sobre sus fotos en la playa al natural, Barby Franco y Alejandra Maglietti opinaron al respecto y se sumaron sin dudarlo al team Wanda, bancando su reflexión sobre los físicos.

"Esto si que me hace del #teamwanda Wanda somos todas!", expresó contundente la abogada y panelista vía Twitter. Por su parte, Barby sentenció en la misma sintonía: "La amo", arrobando a Wanda.