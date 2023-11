Anabel Sánchez apuntó sin filtro contra Mariano de la Canal y Lali González en el Bailando 2023

“Tiene una carrera hermosa y me parece cualquiera que dijo que nosotros estábamos coqueteando y por eso el jurado me había puesto 10. Después que yo mandé a alguien de seguridad a sacarla del camarín, cuando yo me cambié al enfrente de ella y de todo mi equipo”, sumó.

Al escuchar su descargo, desde el jurado le consultaron en donde se habían dado los dichos del actriz y desde el stream, Mariano de la Canal respondió: “Fue una cosa qué pasó en el stream y se viralizó. Lali dijo que Anabel tiene una falsa humildad, pero no fue solamente ella sino muchas de las chicas”.

En ese sentido, Milett Figueroa, quien se encontraba también en la cabina, destacó que no opinaba de esa manera y que incluso veía a Anabel "muy genuina". "Hay gente falsa en todos lados", remató entonces Mariano.

“Obvio, como vos, sos uno de ellos. Cuando se van los invitados te pones a hablar mierda de ellos. Yo salí a defenderme y no me parece que esté subida en un pony”, cerró la modelo desde la pista.

La revelación del Bailando 2023, Anabel Sánchez, visitó el late night show Noche al Dente (América TV), y habló sobre la exposición y el 'hate' en las redes sociales.

El conductor Fer Dente le preguntó si recibía 'hate' o algún tipo de ataque, y la joven modelo, de 19 años, le respondió: "Y sí, hay algunos comentarios, más que nada por el físico como 'quién es esta para aparecer en la tele'. Que una dice qué tiene que ver el tono de piel, no te define como persona. Todos tenemos alguna oportunidad".

Ahí, el presentador quiso saber cómo se lleva con la exposición que, en el caso de ella, fue "muy grande y muy rápida". "Bien, la llevo bien. Me gusta mucho cuidar mi salud física, mental y espiritual. Creo mucho en el tema de las energías, cómo es uno y qué es lo que atrae. Al principio estaba muy mal. Me dolía mucho esos comentarios respecto a mi físico, ya que siempre fue mi mayor inseguridad, sobre todo el tema de mi nariz y mi color de piel", expresó.

"Yo siempre soñaba con este mundo, el de la tele, el de la moda. Yo decía capaz para 25 años lo logre. No pensé que iba a ser ya, justo cuando cumplí 18 años. Recién estaba saliendo al mundo", aseguró.