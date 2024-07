Andrea Rincón confesó qué famosa mediática la inspiró antes de entrar a Gran Hermano

“Yo vivía en una piecita de pensión y tenía que hacer todo desde la cama porque era dos por dos. Un día fui a la casa de mi viejo a ver a mis hermanos y la vi a Wanda Nara en la tele que estaba con una calza toda apretada y se puso a bailar en una fábrica, todos la aplaudían”, relató Rincón ante la consulta de Sebastián Wainraich quien tenía el asombroso dato.

“Y mi pensamiento, de clásica minita envidiosa, fue ‘esta chica no tiene amigos que le digan que no da lo que está haciendo’”, agregó entre risas y confió que se le voló la cabeza al ver que “cuando terminó el strip-tease, Wanda se subió a un mini cooper y se fue a un piso en Puerto Madero”.

Fue allí que Andrea Rincón concluyó su anécdota revelando a pura sinceridad: “De ahí me fui a mi piecita dos por dos en donde no entraba un piecito y pensé 'algo está mal'. Después le dije a mi viejo ‘voy a ser vedette’ y él me dijo que no, que entre a Gran Hermano”.

La sugerente foto de Andrea Rincón que despertó rumores de embarazo

Luego de treses meses de su abrupta separación de Mauricio Corrado, Andrea Rincón sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al postear una llamativa foto que desató fuertes rumores de embarazo.

Todo comenzó cuando la actriz compartió distintas imágenes de viaje que realizó a Salta para formar parte de una campaña solidaria y pidió ayuda a sus seguidores para conseguir distintas donaciones que luego haría llegar a los chicos en un próximo viaje.

Sin embargo, una imagen en particular se robó la atención de todos, ya que Andrea se mostraba con la panza descubierta y sus manos sosteniéndola como si estuviera embarazada.

"¿Embarazada?", "Que lindo André, no sabía que estabas embarazada!", "¡Felicitaciones! viene bebito", "¿Estas en la dulce espera?", "Felicidades por el embarazo y por lo que haces Andre", comentaron algunos usuarios.

De todas formas, habrá que esperar a la palabra de Rincón, ya que hasta el momento no respondió a ningún comentario sobre el tema ni se expresó al respecto.