Andrea Rincón fulminó a su expareja con durísimas acusaciones

Luego de comunicar la ruptura, Andrea Rincón ventiló algunos detalles de su separación. “Jesús pesa tu corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que pesa tu corazón y tu fe. Y a mí me pasó que las personas que más quise... Imagínense que tuve hasta una pareja cristiana, que era un mentiroso compulsivo, y vos decís: ‘Me voy’”, empezó contando.

“El único novio cristiano que tuve es un mentiroso y habla de Dios, ¿qué es, un chiste? Dios es la verdad y la mentira es el diablo, ¿de qué me estás hablando? Yo me tenía que haber alejado”, aseguró sobre su ex, aunque sin mencionarlo directamente. “Yo creo que Dios me puso a prueba y esa es la parte en donde te pesa el corazón. Porque vos lo primero que podés hacer es decir: ‘Si esto es Dios, me voy’. Porque yo era un bebé tomando la mamadera. El cristiano va pasando por etapas y en la etapa más complicada, la pude pasar”, sostuvo.

“Cuando pasó el tiempo y tomé distancia. Además, en ningún momento se me cruzó por la cabeza decir: ‘No, cambio de iglesia, me voy a otro lado’. Es esta persona el que... Además hay un montón de falsos cristianos y por eso la gente no cree en Dios. Hay tanta gente alejada de Dios porque hay mucha gente haciendo atrocidades en nombre de Dios. Hay muchos falsos cristianos dando vueltas, pero yo no me voy a alejar por eso. Todo lo contrario, me voy a afianzar más”, expresó acerca de la actitud que tomó con respecto a su ex.

“Si vos decís que sos cristiano, pero sos un mentiroso y estafás a gente, no... Soy yo la que tengo que ir más predicando la palabra, aunque no estoy todavía para hacerlo. Pero hablando de lo que Dios hizo en mí, de los milagros que hizo en mí, para contrarrestar lo que hace esta gente que son falsos cristianos y están haciendo todo lo contrario”, concluyó al respecto.

En la charla, la actriz también habló acerca de las críticas que recibe desde que se unió a esta religión: “Vivimos en el mundo del revés. Porque a mí nunca me bullyinearon tanto como por ser cristiana, jamás en la vida me pasó. Me hacen bullying y tuve que alejarme de mucha gente, gente que amo y que a veces con algunos la remo, porque digo: ‘Bueno, en algún momento va a pasar’. Pero con otros no y me fui”.

“Esto es inexplicable porque yo fui y soy bravísima. Si vos me hacés bullying, te miro y te digo: ‘¿Vos me vas a hacer bullying a mi? Yo te puedo descansar de pies a cabeza y colgarte del techo’”, dijo, a la vez en que expresó su empatía para los más jóvenes que pueden estar atravesando por su misma situación. “Yo tengo 39 años, pero los pibes que de chiquitos tuvieron que vivir con esto, es tremendo. yo no me lo imaginé nunca que viven con esto, con el bullying por ser cristianos”, añadió.

“Pero no hay nada que me haga más feliz que me bullyineen por ser cristiana. Me da pena, pero no lo puedo creer. Es tremendo, pero lo entiendo como eso, como que hay algo que la otra persona tiene adentro, algo que lo tiene tomado, que lo repelo. Evidentemente, antes vibrábamos igual y ahora no me pueden tener cerca. He recibido faltas de respeto totales”, concluyó.

Andrea Rincón confirmó que se separó y reveló los motivos

Cuando las cosas parecían que andaban más que bien en su vida sentimental, Andrea Rincón anunció que se separó de Mauricio Corrado, con quien estaba en pareja desde hace siete meses e incluso pensó en la posibilidad de contraer matrimonio.

En una entrevista con Mundo Flowers, la actriz y ex Gran Hermano contó los motivos que la llevaron a terminar el vínculo. "Hay algo que si no lo sanás se te va a repetir una y otra vez", sostuvo y la charla derivó en la confirmación de la ruptura: "Estoy sola. Estoy bien...".

Andrea Rincón dejó en evidencia que intentó hasta lo imposible para seguir con Mauricio, pero las cosas no funcionaron: "Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas por unas cuestiones de que traté de remontar una relación hasta el final".

"No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona, pero bueno, le puse todo hasta el final y no...”, remarcó.

Por último, la ex GH mencionó que la ruptura la llevaron a hacer un trabajo de introspección. "Y creo que también me merezco una posibilidad de poder volver. Y viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y con respecto a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que también tenían que ver con cosas que no tenían resueltas en mi vida”, finalizó.