Andrea Taboada relató el calvario que vivió trabajando con Fernanda Iglesias: "Me agredía y..."

Luego comentó el episodio donde Fernanda Iglesias la agredió físicamente con su mano: "Ella en su veroborragia me hace así (mostrando el gesto en la cara de Pablo Layús), me pega en la cara. Ahí reacciono porque no podía entender que recibiera una cacheteada, mi mamá me pegó de chica alguna vez y después nadie más".

Y remarcó ante esa situación límite que no sabía cómo resolver: "No sabía si irme, llorar, si decirle a Doman (Fabián) si no veia lo que estaba pasando. Me salió una suavidad porque estaba furiosa. Era insólito, sentis ¿por qué rompimos un limite?".

"No tengo por qué mentir lo que pasa que ella lo lava diciendo que éramos amigas. No, fue un cachetazo. Me venía pellizando y después me pega. Si hoy esto sucediera en la television sería un escandalo y sería cancelable", dijo Taboada.

"Fue una sensacion espantosa por el dolor del cachetazo y pellizcos, no sabía cómo podia convivir con esa persona. No quiero ahondar porque eso fue un desastre", continuó casi quebrada en llanto al revivir esos duros momentos en el trabajo.

"Después de LAM nunca más me junté con ella en ningún programa. Ella me decía 'me dejaste sin trabajo'. Fernanda es un problema, es lo que yo pienso. Le dije a Ángel (de Brito): 'ayudala, que no está bien'", concluyó Andrea Taboada.

andrea taboada intrusos

La respuesta de Fernanda Iglesias vía redes ante el duro descargo de Yanina Latorre

Fernanda Iglesias se volcó al instante a las redes sociales con una serie de mensajes picantes después de la dura respuesta de Yanina Latorre al aire en Sálvese Quien Pueda (América Tv).

La panelista subió varias historias a Instagram donde le respondió picante a la conductora, quien la cuestionó como madre y por haberse metido con la vida de su marido.

Primero subió una imagen de su hija tocando el piano. "Mi hijita pianista", expresó con emoción como respuesta a lo que expuso Latorre al cuestionarla en su rol como madre.

Luego, subió otra historia con el emoji de una bala y lanzó picante: "Entró la balubi", haciendo referencia a la frase que está de moda en el mundo virtual cuando un comentario hiere a la otra persona.

Y por último la panelista subió una particular encuesta a su Instagram que decía: "Me quedó una duda... '¿Desmintió?'", y daba la opción a sus seguidores de responder "sí o no", en una guerra que promete tener varios capítulos más.