Yanina Latorre expuso viejas polémicas de Fernanda Iglesias y reveló un escándalo con Jorge Lanata

Así reaccionaron los hijos de Yanina Latorre después del escándalo con Fernanda Iglesias

Tras su encendido cruce con Fernanda Iglesias en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre vivió un momento de profunda emoción al compartir los mensajes que recibió de sus hijos luego de su intervención en el programa. La panelista, visiblemente afectada, dejó ver su costado más íntimo y destacó el valor del apoyo familiar en medio del conflicto.

"Es feo que te extorsionen", comenzó diciendo, y luego agregó: "Me voy a quedar con los mensajes de mis hijos. Escuchen lo que me escribieron cuando terminé de hablar".

Con la voz quebrada, relató: "Mi hijo varón, tiene 22 años, que me hizo llorar, por supuesto. Yo con mi hijo no hablé de este tema, porque mi hijo es para adentro, lo vi sufriendo. Lola, sí. Es más vehemente. Ella quería meterse, yo le dije que no".

"Cuando terminó el programa un chico de 22 años, que tiene otro tipo de vida, que no es televisivo, que no es mediático, me pone: 'te amo, ma. Sos lo máximo. De verdad, sos lo mejor que pasó en la vida'", leyó.

Ese mensaje, según explicó, fue un alivio en medio de tanta tensión mediática. “Y yo me quedo con eso. Lo mejor que hice fue criarlos. Yo no le puedo permitir a nadie que acose y extorsione a mis hijos”, remarcó Yanina, dejando en claro que su rol como madre está por encima de cualquier escándalo.

Más adelante, también compartió las palabras de su hija Lola: "'Vos no hiciste nada malo, ma. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo'. Y cuando terminé me pone: 'te amo, la rompiste'. Y yo me quedo con mis hijos porque yo doy la vida por ellos".

Yanina aprovechó ese momento para reflexionar sobre el vínculo que la une con sus hijos y cómo, a pesar de las críticas o los ataques públicos, ellos son su mayor sostén emocional.