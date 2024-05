Ángel de Brito contó una repudiable actitud de Graciela Alfano cuando estaba en LAM: "La descubrió..."

"A LAM llegaban tortas y ella siempre se iba con el paquetito porque decía que las llevaba a un hogar de niños con el que ella colaboraba", recordó el conductor.

Y siguió su relato: "Con la primera torta le creímos, con la tercera y cuarta ya empezamos a sospechar porque además veíamos que armaba festejos con esas tortas".

Ahí, el periodista reveló que fue la por entonces panelista de su ciclo Andrea Taboada quien comenzó una investigación personal para saber si ese efectivamente era el destino solidario de las tortas que se llevaba Alfano.

Y la sorpresa fue total: "La investigación la llevó a cabo Andrea Taboada que hasta le pidió el nombre del hogar pero Graciela nunca se lo dijo", comentó Ángel.

Dalma Maradona, tras escucharlo atentamente, finalizó con asombro por esa actitud de la actriz: "No se puede ser tan miserable", lanzó.

Lali Espósito salió al cruce de una picante chicana de Ángel de Brito: "Estamos..."

Lali Espósito le contestó con todo a Ángel de Brito en la red social X luego de una picante chicana del conductor de LAM, América Tv, al hacer referencia al audio que hizo público Pedro Rosemblat de una situación íntima de pareja con respecto a la cocina.

"Después dicen que no les gusta…", lanzó el conductor con una imagen de Rosemblat mostrando al aire ese audio en cuestión. Al ver esto, la cantante le preguntó directa: "¿Qué cosa, Ángel?".

"Saber sobre las vidas de los demás", retrucó el periodista. A lo que Lali Espósito le aclaró: "Pero estamos hablando de nosotros mismos, con nosotros mismos, haciendo chistes sobre nosotros mismos. Emmm, en fin. Un beso Ángel".

Y ahí Ángel de Brito le bajó el tono a la polémica con un meme pidiendo calma y explicó a qué se refería: "Relax Lali. Ustedes no! Me refiero a los que me preguntan todo el tiempo, si están separados, si están juntos, si salís con este o con el otro".

Al leer esto, la actriz y cantante dio por terminado el mal entendido virtual: "Ah de una! Entendí re mal Ángel! Beso", cerró la conversación, dejando en claro que quedó todo bien entre los dos tras el primer cruce.

