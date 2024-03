El video de Graciela Alfano en bikini, a los 71 años, desde un yate de lujo: "Libre de prejuicios"

“Cada día un horizonte nuevo, libre de prejuicios y ataduras del pasado, disfrutando cada día en la compañía de quien nos entiende y acepta tal cual somos. ¡A vivir así! Los amo”, escribió la modelo.

En otro de los videos que subió la rubia, en el que también se mostró en bikini, escribió: “Comparto con ustedes este domingo de relax y disfrute a full. Los quiero".

El relato revelador de Victoria Vanucci sobre el día que echaron a Graciela Alfano de su local de lencería

Este martes, Victoria Vanucci estuvo en Socios del espectáculo (El Trece). En un momento de la charla, a la ex vedette le preguntaron por un conflicto vintage, que se desató entre ella y Graciela Alfano cuando la diosa quiso asistir a la inauguración de su local de lencería.

“El día que la echaste a la Alfano de la casa de lencería... ¿qué pasó ese día?”, le preguntó Rodrigo Lussich. “Yo no la eché a Graciela, ella estaba paseando, yo jamás la habría echado porque ella hubiese sumado”, reveló la invitada.

Vanucci vinculó la decisión a quien era por entonces su pareja, Matías Garfunkel. “Matías sufrió situaciones de secuestros con su familia y durante muchos años se la vinculó a Graciela al dictador Emilio Massera, que fue la persona que secuestró a la abuela de él”, señaló.

La ex vedette recordó que, en ese momento, a ella le comentaron que Graciela había querido ingresar, pero no pudo hacer nada para mediar. "Le quiero pedir a Graciela que por favor entienda que no fui yo porque es la verdad. Yo me enteré de todo ese quilombo después de que pasó”, remarcó.

Y cerró: "Le quiero mandar un fuerte abrazo y ojalá pueda disculpar esa situación, que fue desagradable para ella. Si yo hubiese estado en su lugar, me hubiese sentido igual".