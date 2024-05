Lali Espósito salió al cruce de una picante chicana de Ángel de Brito: "Estamos..."

angel de brito lali esposito cruce redes 2.jpg

"Saber sobre las vidas de los demás", retrucó el periodista. A lo que Lali Espósito le aclaró: "Pero estamos hablando de nosotros mismos, con nosotros mismos, haciendo chistes sobre nosotros mismos. Emmm, en fin. Un beso Ángel".

Y ahí Ángel de Brito le bajó el tono a la polémica con un meme pidiendo calma y explicó a qué se refería: "Relax Lali. Ustedes no! Me refiero a los que me preguntan todo el tiempo, si están separados, si están juntos, si salís con este o con el otro".

Al leer esto, la actriz y cantante dio por terminado el mal entendido virtual: "Ah de una! Entendí re mal Ángel! Beso", cerró la conversación, dejando en claro que quedó todo bien entre los dos tras el primer cruce.

Lali Espósito le hizo un jugado comentario al aire Pedro Rosemblat y se volvió viral: "Mi amor..."

Luego de atravesar rumores de crisis, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dejaron en claro que están más enamorados que nunca y este miércoles protagonizaron un picante momento al aire cuando la cantante decidió intervenir en el programa de streaming de su pareja.

Todo se dio cuando en el programa comenzaron hablar de cocina y el joven contó que utiliza las más famosas bolsas con especias para cocinar pollo al horno. Esto generó burlas de sus compañeros Marcos Aramburu y Lía Copello por lo cual Lali decidió tomar cartas en el asunto.

De forma inesperada, la cantante le envió notas de voz a su pareja y el mismo las compartió al aire para sorprender a sus compañeros. "Mi amor, vos no necesitas validación de ningún compañero. Lo rico que yo como es lo que importa. Cocinás bárbaro”, expresó la artista.

Inmediatamente todos quedaron alucinados y en medio de las risas Pedro mostró un segundo audio que llegó con un jugado remate. “Yo me lo comí todo mi amor, estuvo increíble... y el pollo en la bolsa también”, deslizó.