Aseguran que Coti Romero estaría comenzando un romance con un famoso periodista

Así las cosas, fue Yanina Latorre quien desde su silla de angelita en LAM (América TV) mandó al frente a Coti en un cara a cara: "Tenés un montón de pretendientes... Tengo uno que me enteré, el periodista deportivo que te escribe... Mirá que digo el nombre y muestro la foto", lanzó picante.

"Pero no hay problema con decirlo. Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, me encanta el fútbol. Vemos después si es largo o no, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta" fue entonces la respuesta de la correntina.

"Ah, pero vos ya entablaste un diálogo con él. Está muerto con ella", lanzó sin filtro Latorre y reveló sin perder tiempo: "El pretendiente con el que va a laburar Coty y que para mí van a terminar en algo es el señor Gastón Edul".

En tanto, quien terminó por confirmar el comienzo de la nueva relación amorosa de Coti Romero con Edul fue la periodista de Telefe Pilar Smith, desde sus Instagram Stories, a escribir bien grande y en mayúscula junto a un corazón "Es verdad", frente a la consulta "Qué onda Gastón Edul y Coty? Es verdad que se están conociendo?". Y como si esto fuera poco, se viralizó un video del periodista donde se pone algo nervioso cuando le mencionan el nombre de la ex GH. ¡Que viva el amor!

La sensual foto en topless de Coti Romero en respuesta al osado posteo de El Conejo

Los ex Gran Hermano y futuros participantes del Bailando 2023, Alexis 'El Conejo' Quiroga y su exnovia, Coti Romero, sorprendieron a los fanáticos en sus redes sociales al subir, cada uno, unas fotos super 'hot'.

El cordobés compartió en su cuenta de Instagram una selfie en el espejo con el torso desnudo para destacar sus abdominales, y en una de sus manos sostiene un mate. “Hace mucho que no subía (fotos)”, escribió.

Coti, no se quedó atrás, e hizo lo mismo. La correntina, a través de sus historias de Instagram, subió un collage de fotos en la que se muestra en topless con una tanga blanca.

La ex Gran Hermano no transita un momento fácil. Hace unos días había estado en el piso de Intrusos, América TV, y había dado detalles del mal momento que atraviesa, quebrándose en varios pasajes de su relato. La joven confesó atravesar una difícil situación emocional y está con asistencia psicológica. ¡Fuerza, Coti!