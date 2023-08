El significativo accesorio que usó Coti Romero en la presentación del Bailando 2023: "Me lo regaló mi ex"

Coti Romero Alexis Quiroga logo.png

Y si bien reconoció que el reencuentro con su ex pareja será inevitable aunque deslizó que más que eso no va a pasar, dejó bien en claro que los aritos -aquel costoso regalo de cuando estaban en pareja- decidió usarlos "Porque justo iba a combinar con el look, no porque me los haya regalado justamente él".

En tanto, ya de cara a la competencia de baile, Coti Romero confesó sus reparos para con el jurado: "No miedo, pero a Moria todavía nunca la crucé en persona y siento que como es la lengua karateka, por ahí siento como más respeto por Moria". Al tiempo que volvió a hablar de su fuerte carácter e hizo saber: "Tengo una personalidad que no me gusta sentirme atacada. Si yo siento que atacan a mi persona, obviamente me voy a defender".

Por último, sobre su salud mental la correntina aseguró estar "Súper bien gracias a Dios y al tratamiento que llevé adelante con el psicólogo, el psiquiatra, la medicación, mi familia y mis amigos"; así como aseguró que está sola y así quiere seguir. "Ahora me enfoco en bailar, llegar lejos y en romperla. Así que ahora no tengo ganas de conocer a nadie ni tener nada con nadie", concluyó.

El valorable gesto que tuvo el Conejo Alexis Quiroga con Coti Romero en su momento más difícil

La semana pasado Coti Romero estuvo en el estudio de Intrusos, América Tv, y lloró al contar el drama que vive debido a una angustiante situación anímica que atraviesa luego de su paso por Gran Hermano 2022 por la cual está siendo asistida psicológicamente.

El Conejo Alexis Quiroga, quien se separó hace poco de la joven, estuvo en el ciclo LAM y contó cómo vive este difícil momento que atraviesa Coti y contó el gesto que tuvo con ella para intentar ayudarla. "Acompañarse desde el lado amoroso que pueda, es medio difícil. Está atravesando muchas cosas personales", destacó el Cone.

Y contó cómo intervino en su momento para que esté mejor: "Yo la veía mal y sin forma de salir a flote. Y se lo planteo a ella de que vengan los padres o vaya a Corrientes a verlos". "La contención familiar es única y de sanar y opté por mi parte de llamar a sus padres y decirles si podían venir. 2Le compré los pasajes a los padres y los fui a buscar a la terminal", reconoció el cordobés.

Y cerró en cuanto a una nueva oportunidad como pareja: "Hoy no quiero volver porque no quiero verla así".