Coti Romero acorraló a Nacho Castañares con una desafío picante: "Sonreí si me fuiste infiel"

Nacho sostiene el papel con sus manos y hace un esfuerzo enorme por no tentarse ante la picardía de Coti. El video termina con un guiño a la fama de cuchillera de la correntina.

En la última escena, Coti aparece cerrando una bolsa de residuos. En el interior se observan los "restos" del joven. Enseguida, el posteo se hizo viral y generó miles de comentarios en las redes.

Semanas atrás, la correntina y su novio disfrutaron de un viaje soñado por Disney, un destino que hace mucho quería conocer juntos.

El particular ritual que hicieron Coti Romero y Nacho Castañares para poder casarse

Coti Romero y Nacho Castañares hicieron un divertido streaming y sorprendieron a sus seguidores con un particular ritual que practicaron en los Esteros del Iberá.

“Yo lo bauticé a Na, ahí, en los Esteros del Iberá. ¿Saben por qué? Porque el padre, la otra vez, durante un bautismo, cuando fui madrina, dijo que para bautizar solamente necesitamos un poco de agua, no hace falta que sea agua bendita. Hay que ponerle en la cabeza a la persona y, con toda la intención, decir ‘te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén’”, contó la ex Gran Hermano.

“De repente yo estaba con todos los ojos llenos de shampoo y de atrás me estaba diciendo ‘te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén’. Me quedé tipo, ¿qué?”, agregó Nacho.

“Te tiré agüita y abriste los ojos. Me dijiste 'estoy bautizado'”, remarcó la correntina. “Sí, estoy bautizado. No sé si es muy legal”, agregó Castañares.

Acto seguido, Coti, que es muy religiosa, explicó el motivo por cual lo "bautizó": “Sí, porque si no no se va a poder casar conmigo. ¿Vos no te querés casar conmigo?”. “Sí. Sí que quiero”, respondió el novio.