La Tora se quebró al escuchar el episodio de violencia que sufrió Jenifer antes de entrar a Gran Hermano

Acto seguido, la morocha relató: “Cuando me llamaron y le conté, me rompió la cara. Me dio tres piñas y me desmayé. No me presenté al casting porque tenía la cara rota, destrozada, y me dio vergüenza. Nunca lo denuncié. Después de eso, no lo vi más”.

La Tora, al escuchar el desgarrador relato, no pudo evitar quebrarse e hizo una reflexión. “Es importante hablar, no hacernos los tontos con ningún tema. Creo que todas las mujeres que estamos en esta mesa, no sé vos, Flor, pero sufrimos violencia de alguna manera. Algunas sufren abusos. Es muy importante que se hable, no dejar pasar nada. Ya cuando hay límites que se cruzan, como referirse a las mujeres como ‘nenitas’, hay que frenarlos”, remarcó.

Y sostuvo: “Si sufriste violencia de género, psicológica o física, denunciá. Así como hoy lo cuenta Jenifer, a Luz le pasó, y estoy segura de que en esa casa alguien más vivió algo similar. Vos contando esto, Jenifer, sos un testimonio para todos. Nosotros somos la compañía de la gente que mira el programa, y ellos son la nuestra. Hablen”.

La sorpresiva revelación de Jenifer sobre su relación con Giuliano en Gran Hermano 2024

En su vista a All Access, Jenifer Lauría contó detalles de su estadía en la casa de Gran Hermano 2024 y sorprendió al hablar de su relación con Giuliano Vaschetto.

La última eliminada del reality de Telefe reveló que con el muchacho no tuvieron sexo. "Solo nos dimos besos", aseguró, ante el asombro de todos en el programa de Diego Poggi y La Tora.

"No llegamos a dormir juntos. Cada vez que nos acostábamos, Gran Hermano nos pedía el consentimiento, pero no dábamos el consentimiento porque no queríamos hacer nada", detalló.

Jenifer recordó que ella ingresó al reality y juró que no iba a tener relaciones sexuales en la casa frente a las cámaras. "Yo entré segura que no iba a pasar nada. En un momento, él me dijo: 'ya fue'. Yo lo frené y le dije: 'pensá con la cabeza porque sino después te vas a arrepentir'", mencionó.