Atentado a Cristina Kirchner: la furia del militante al que Amalia Granata mostró cómo Fernando Sabag Montiel

La foto en cuestión mostraba a un joven en un plenario de La Cámpora en 2016 junto a Cristina Kirchner y empezó a viralizarse en las redes pero luego resultó ser una fake news.

amalia granata 2.jpg

El muchacho era parecido a Sabag Montiel pero se trata de Ignacio Barbieri, quien desde su cuenta en Facebook realizó un fuerte descargo y apuntó contra Amalia Granata y todos los que lo confundieron con el detenido.

"Desde hace 12hs no paro de recibir mensajes por parte de los trolls de Macri, Larreta, Grindetti y compañia que intentan convencer que el acto de odio que vimos todos en vivo y en directo es armado. Y para eso difunden fotos mías con Cristina del año 2016 ( yo tenía 18 años) en las que dicen que soy "el brasilero"", expresó.

"No solo son gorilas sino que muy boludos, no tengo ni medio cm de parentesco, tatuajes distintos, alturas etc etc. Tiran una noticia de humo y se hacen eco todos sus trolls y sus seguidores que son bastante bastante flojitos de neuronas", cerró Ignacio Barbieri.

amalia granata.jpg

Amalia Granata y el por qué de su duda sobre los hechos

“En lugar de pensar en las cosas graves que suceden en la Argentina, piensan en esta señora y para mi es una vergüenza que la gente esté pasando hambre, eso es la decadencia, y no dar mi opinión”, dijo Amalia Granata.

Sobre sus dichos del jueves por la noche, donde calificó de “pantomima” al ataque y aseguró que estaba “todo armado”, Amalia volvió a ratificar que “tiene dudas” sobre el hecho.

“Tengo muchas dudas porque si ves todo el hecho hasta el custodio se agacha, ella sigue saludando como si nada. Es todo muy raro y la justicia tiene que investigar”, aseguró.

“Para mi esta todo armado, si la justicia hace la investigación pertinente y descubre otra cosa, pediré disculpas. Yo simplemente no creo en lo que pasó ayer”, finalizó polémica.