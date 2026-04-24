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Se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento y hay enojo: el polémico motivo

Una figura invitada a la mesa de Mirtha Legrand del sábado por la noche decidió no ir al programa por una razón particular y despertó molestias. Enterate quién es.

24 abr 2026, 14:20
Se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento y hay enojo: el polémico motivo
Se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento y hay enojo: el polémico motivo

Se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento y hay enojo: el polémico motivo

Cuando todo parecía estar cerrado e incluso anunciado a último momento hubo un cambio en un histórico programa de televisión. Sucedió en La noche de Mirtha (El Trece) a raíz de la decisión de uno de los famosos convocados para el programa del sábado 25 de abril de ausentarse a la mesa.

En Intrusos (América Tv) dieron detalles de la decisión a último momento que tomó la actriz Andrea Frigerio de no formar parte de la mesa y se conocieron los polémicos motivos que involucran directamente a la presencia de Juana Viale como conductora mientras Mirtha Legrand se recupera de un cuadro de tos y disfonía.

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"Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana", precisó Camilo García en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Esta decisión de la actriz de no asistir al programa a último momento tampoco habría caído bien en la producción de la obra Desde el jardín que encabeza en el escenario Guillermo Francella: "La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual", comentó.

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En cuanto a los motivos de la sorpresiva decisión de la actriz, el periodista detalló: "Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra".

Según se indicó, la actriz optó por no ir al programa de Chiquita ante su ausencia y esperar que se recupere para poder charlar con ella en televisión y así devolverle el gesto generoso de ir a ver la obra donde trabaja, algo que no hizo Juana Viale.

"Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol", concluyó García sobre cómo quedó formada finalmente la mesa de la noche del sábado.

En tanto, la mesa del domingo estará formada por los actores Jorgelina Aruzzi y Nazareno Casero, el cantante Benjamín Amadeo, el ex futbolista José Chatruc y el licenciado en piscología Marcos Díaz Videla.

andrea frigerio

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su estado de salud

Mirtha Legrand habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió por primera vez sobre su estado de salud, tras la recomendación de los médicos de que guarde unos días más reposo.

"Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome", indicó la diva en contacto con este medio.

Mirtha Legrand continúa con reposo y todo indica que Juana Viale volvería a ponerse al frente del programa hasta que su abuela esté completamente recuperada y en condiciones de regresar a su histórica mesa.

La conductora todavía arrastraría tos hace algunos días y los médicos no quieren exponerla a las bajas temperaturas del estudio de televisión por el aire acondicionado.

El afectuoso mensaje de Mirtha Legrand mientras sigue en reposo

     

 

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