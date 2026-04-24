Se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento y hay enojo: el polémico motivo

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En cuanto a los motivos de la sorpresiva decisión de la actriz, el periodista detalló: "Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra".

Según se indicó, la actriz optó por no ir al programa de Chiquita ante su ausencia y esperar que se recupere para poder charlar con ella en televisión y así devolverle el gesto generoso de ir a ver la obra donde trabaja, algo que no hizo Juana Viale.

"Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol", concluyó García sobre cómo quedó formada finalmente la mesa de la noche del sábado.

En tanto, la mesa del domingo estará formada por los actores Jorgelina Aruzzi y Nazareno Casero, el cantante Benjamín Amadeo, el ex futbolista José Chatruc y el licenciado en piscología Marcos Díaz Videla.

andrea frigerio

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su estado de salud

Mirtha Legrand habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió por primera vez sobre su estado de salud, tras la recomendación de los médicos de que guarde unos días más reposo.

"Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome", indicó la diva en contacto con este medio.

Mirtha Legrand continúa con reposo y todo indica que Juana Viale volvería a ponerse al frente del programa hasta que su abuela esté completamente recuperada y en condiciones de regresar a su histórica mesa.

La conductora todavía arrastraría tos hace algunos días y los médicos no quieren exponerla a las bajas temperaturas del estudio de televisión por el aire acondicionado.