Nacho Castañares apuntó contra Grego Rossello por su salida del stream de Telefe: "Estaba metido"

"Y me termino enterando a finales de febrero, encima por Twitter, que eso fue más que nada lo que me molestó. No sé, en diciembre me podían haber avisado y yo organizar algo de otra forma. O por lo menos en febrero pero avisarme y darme los motivos", continuó molesto por la forma en que se enteró que no seguiría trabajando allí.

"Me entero la programación por una grilla y pido hablar con mi jefa, que me dice que esto no era algo definitivo y que se podía ir hablando", expuso indignado Nacho Castañares.

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La charla que tuvo Nacho Castañares con Grego Rossello por su salida del stream de Telefe y su pedido de disculpas

Nacho Castañares comentó qué charló inmediatamente con Grego Rossello al enterarse que no estaría más en el stream de Telefe y contó cuál fue la respuesta recibida por el conductor y la particular actitud que tomó con él tras ese diálogo.

"Lo llamé porque sabía que estaba metido ahí en la toma de decisiones y me parecía que tenía que hablar con él. Me pidió disculpas por el manejo y que a él le constaba que la decisión había sido tomada con antelación y no entendía por qué me la habían comunicado tan a contratiempo", comentó.

El ex de Coti Romero comentó que después de esa conversación Grego Rossello lo dejó de seguir en las redes sociales y manifestó su malestar por la forma en que se dio todo.

"Fue raro porque no éramos amigos pero nos llevábamos bien. Después me dejó de seguir en Instagram y en Twitter y yo lo dejé de seguir también por una cuestión de dejar de seguir ambos", indicó Nacho Castañares.

Y cerró con cierta desilución por cómo se dio su salida del stream de Telefe: "Me molestaron las formas porque yo no me manejé así en estos tres años y realmente porque pensé que tenía un papel más importante del que evidentemente ellos creían".