Nacho Castañares apuntó contra Grego Rossello por su salida del stream de Telefe: "Estaba metido"

Nacho Castañares se refirió a la polémica salida del stream de Telefe después de varios años y cuestionó la manera en que se enteró de la decisión.
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Nacho Castañares se refirió a su polémica partida del stream de Telefe y dio detalles de la actitud que tomó Grego Rossello tras hablar con él de esa decisión.
Nacho Castañares se refirió a la polémica salida del stream de Telefe después de varios años y cuestionó la manera en que se enteró de la decisión.
Fue después de que días atrás en LAM (América Tv) se conociera la noticia de su ida del stream y que en esa decisión había participado Grego Rossello. "Pasó la escoba, que no solamente llegó al streming como figura sino también está comandando la parte de programación", indicó Pilar Smith.
El ex participante de Gran Hermano rompió el silencio y contó que nunca le comunicaron de manera formal la decisión de que no seguiría en el stream y fue por redes sociales que se dio cuenta de esto.
"Cuando vuelvo me entero que el año no era como lo había planificado. Yo primero pido permiso para hacer la temporada para ver si estaba todo Ok y la última charla que tuve presencial en Telefe fue quedate tranquilo que vos tu lugar lo tenés asegurado", comenzó diciendo Nacho Castañares en una nota con el ciclo Intrusos (América Tv).
"Y me termino enterando a finales de febrero, encima por Twitter, que eso fue más que nada lo que me molestó. No sé, en diciembre me podían haber avisado y yo organizar algo de otra forma. O por lo menos en febrero pero avisarme y darme los motivos", continuó molesto por la forma en que se enteró que no seguiría trabajando allí.
"Me entero la programación por una grilla y pido hablar con mi jefa, que me dice que esto no era algo definitivo y que se podía ir hablando", expuso indignado Nacho Castañares.
Nacho Castañares comentó qué charló inmediatamente con Grego Rossello al enterarse que no estaría más en el stream de Telefe y contó cuál fue la respuesta recibida por el conductor y la particular actitud que tomó con él tras ese diálogo.
"Lo llamé porque sabía que estaba metido ahí en la toma de decisiones y me parecía que tenía que hablar con él. Me pidió disculpas por el manejo y que a él le constaba que la decisión había sido tomada con antelación y no entendía por qué me la habían comunicado tan a contratiempo", comentó.
El ex de Coti Romero comentó que después de esa conversación Grego Rossello lo dejó de seguir en las redes sociales y manifestó su malestar por la forma en que se dio todo.
"Fue raro porque no éramos amigos pero nos llevábamos bien. Después me dejó de seguir en Instagram y en Twitter y yo lo dejé de seguir también por una cuestión de dejar de seguir ambos", indicó Nacho Castañares.
Y cerró con cierta desilución por cómo se dio su salida del stream de Telefe: "Me molestaron las formas porque yo no me manejé así en estos tres años y realmente porque pensé que tenía un papel más importante del que evidentemente ellos creían".