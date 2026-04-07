Luis Ventura se quebró al contar la experiencia paranormal detrás de un dibujo de su hijo Antonito

Luis Ventura dejó de lado su perfil más duro y protagonizó un momento de enorme sensibilidad al aire de A la Tarde (América TV) al compartir una vivencia íntima relacionada con su hijo Antonio.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Luis Ventura no pudo contener las lágrimas al contar una experiencia paranormal que se reflejó en un dibujo de su hijo Antonito.
Luis Ventura dejó de lado su perfil más duro y protagonizó un momento de enorme sensibilidad al aire de A la Tarde (América TV) al compartir una vivencia íntima relacionada con su hijo Antonio.
La historia salió a la luz en medio de una charla sobre una experiencia personal de Gustavo Yankelevich con su hija Romina Yan, lo que dio pie a que Luis compartiera su propio recuerdo. Así fue como trajo a colación una actividad escolar de su hijo, quien asiste a una institución con enseñanza adaptada. “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos ”, explicó, al reconstruir cómo comenzó todo.
Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota tomó otro tono cuando Ventura empezó a emocionarse en vivo. “Ay, me voy a emocionar. Esto salió en muchos diarios con el estudio del fenómeno paranormal ”, advirtió, dejando ver que lo que iba a contar tenía un significado especial para él.
Acto seguido, reveló el detalle que lo marcó profundamente: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”, relató, conmovido, al interpretar esa imagen como un gesto cargado de conexión emocional con su historia familiar.
Y eso no fue todo. aseguró que, al observar detenidamente la pintura, apareció una imagen aún más impactante: “ Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo ”.
El periodista confesó que el cuadro está ubicado en un lugar central de su hogar y que despierta la curiosidad de todos los que lo ven: “Cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro ”.
La muerte de Antonio Ventura en 2012 vuelve a tomar relevancia tras el reciente y emotivo testimonio de Luis Ventura en televisión, donde recordó a su padre con profunda sensibilidad. En ese contexto, sus palabras cobran hoy un nuevo significado: “Mi viejo fue un pionero del periodismo”, había dicho al confirmar su fallecimiento, reflejando la admiración que siempre sintió por él.
Antonio murió a los 85 años, luego de atravesar varios meses con complicaciones de salud propias de su edad. En aquel momento, el periodista también destacaba su trayectoria y su legado dentro del oficio: “Fue fundador del diario Crónica y trabajó en distintos medios como Crítica”, agregó, con el dolor de la pérdida aún latente.
Su figura no solo fue clave en el desarrollo del periodismo gráfico en la Argentina, sino también en el exterior. Fue impulsor del formato tabloide en la gráfica brasileña, marcando una innovación en un mercado donde ese estilo no era habitual.
Además, su influencia trascendió lo profesional y se trasladó al ámbito familiar, convirtiéndose en el punto de partida de toda una generación de periodistas. Sus hijos, Luis y Carlos, junto con sus nietos Nahuel y Facundo, continúan hoy con ese legado que él supo construir con pasión y compromiso.
A la luz de las recientes declaraciones de Ventura, su recuerdo vuelve a cobrar fuerza y pone en valor la historia de un hombre que dejó una marca profunda tanto en su familia como en el periodismo.