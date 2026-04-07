Luis Ventura se quebró al contar la experiencia paranormal detrás de un dibujo de su hijo Antonito

Y eso no fue todo. aseguró que, al observar detenidamente la pintura, apareció una imagen aún más impactante: “ Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo ”.

El periodista confesó que el cuadro está ubicado en un lugar central de su hogar y que despierta la curiosidad de todos los que lo ven: “Cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro ”.

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Cuándo murió el papá de Luis Ventura

La muerte de Antonio Ventura en 2012 vuelve a tomar relevancia tras el reciente y emotivo testimonio de Luis Ventura en televisión, donde recordó a su padre con profunda sensibilidad. En ese contexto, sus palabras cobran hoy un nuevo significado: “Mi viejo fue un pionero del periodismo”, había dicho al confirmar su fallecimiento, reflejando la admiración que siempre sintió por él.

Antonio murió a los 85 años, luego de atravesar varios meses con complicaciones de salud propias de su edad. En aquel momento, el periodista también destacaba su trayectoria y su legado dentro del oficio: “Fue fundador del diario Crónica y trabajó en distintos medios como Crítica”, agregó, con el dolor de la pérdida aún latente.

Su figura no solo fue clave en el desarrollo del periodismo gráfico en la Argentina, sino también en el exterior. Fue impulsor del formato tabloide en la gráfica brasileña, marcando una innovación en un mercado donde ese estilo no era habitual.

Además, su influencia trascendió lo profesional y se trasladó al ámbito familiar, convirtiéndose en el punto de partida de toda una generación de periodistas. Sus hijos, Luis y Carlos, junto con sus nietos Nahuel y Facundo, continúan hoy con ese legado que él supo construir con pasión y compromiso.

A la luz de las recientes declaraciones de Ventura, su recuerdo vuelve a cobrar fuerza y pone en valor la historia de un hombre que dejó una marca profunda tanto en su familia como en el periodismo.