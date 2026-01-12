Ian Lucas se plantó y fue picante contra Evangelina Anderson tras la versión de ruptura: "No es un juego"

Desde hace varias semanas se habla de la buena onda entre Evangelina Anderson y Ian Lucas en el programa MasterChef Celebrity (Telefe) que instalaron rumores de romance.
El influencer Ian Lucas habló a fondo de su vínculo con su compañera en MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson, y confesó cómo vive esta situación ante los trascendidos que circulan.
Lo cierto es que en una nota con Infama (América Tv) el influencer se refirió a los últimos trascendidos de distanciamiento con la modelo y sentó su postura, después de que ella comentó que los dos se "prestaban para el show" para el reality.
"Yo feliz, estoy disfrutando, quedan los últimos meses de grabación, está todo bien, no hay mala onda. Nunca hubo mala onda entre nosotros. O sea de mi parte, no soy funcional a un show. A mí no me interesa el programa o donde esté, siempre soy yo. Lo que ven de mí es lo que soy, eso que ven en el programa mío es verdad", expresó con total sinceridad Ian Lucas.
En cuanto al shippeo que generó en el público los rumores de relación entre los dos, el influencer fue claro: "Que la gente piense lo que quiera, lo que me muestro ahí adentro soy yo. Ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien. Pero ahí en el programa no muestro si quiero estar o no".
"Hay un juego donde también alimentas un poco ese shippeo", le marcó uno de los cronistas. Y ahí Ian Lucas fue categórico: "De mi parte no es juego, yo lo he dicho".
Cuando la notera de Infama le preguntó si había perdido las esperanzas con tener una relación formal con Evangelina Anderson porque ella aseguró que no quería nada formal con nadie, el joven se río y confesó: "Me descolocaste".
Sobre su reciente viaje a Punta del Este que coincidió con los días de Evangelina allí, Ian Lucas aclaró ante las versiones de que ella lo contactó allí pero él no quiso verla: "Saben todo ustedes (se ríe). No me hice el difícil, yo estaba con mi familia y mis amigos, no nos vimos. Estaba de vacaciones y quería cortar todo lo del programa, mi momento para eso". Y cerró con intriga: "Siempre dejo las puertas abiertas al amor pero bueno...".
Evangelina Anderson rompió el silencio en un mensjae directo a PrimiciasYa luego de que Guido Zaffora señalara en primera instancia que “se había separado de Ian Lucas”.
"¿De qué nos separamos se supone?", preguntó irónica la modelo ante el posteo que fue subido a la página de Instagram de este medio.
Además, redobló la apuesta al dar a entender que nunca hubo nada más allá del deseo del público de verlos juntos, alimentado por la buena química que mostraron en el reality: "Ahh. Nos separamos de un shippeo…"
La ex de Martín Demichelis continuó algo molesta por todo lo que circuló en los medios de comunicación: "¿En donde contamos que tenías algún tipo de relación como para separarnos? Jaja que locura todo… y jamás Ian vino a mi casa. Vivo con mis 3 hijos".
No obstante, horas después de haber hecho público su descontento por la información que circuló y remarcado que nunca mantuvo una relación sentimental con Ian Lucas, la rubia decidió borrar esos comentarios.