Ian Lucas se plantó y fue picante contra Evangelina Anderson tras la versión de ruptura: "No es un juego"

"Hay un juego donde también alimentas un poco ese shippeo", le marcó uno de los cronistas. Y ahí Ian Lucas fue categórico: "De mi parte no es juego, yo lo he dicho".

Cuando la notera de Infama le preguntó si había perdido las esperanzas con tener una relación formal con Evangelina Anderson porque ella aseguró que no quería nada formal con nadie, el joven se río y confesó: "Me descolocaste".

Sobre su reciente viaje a Punta del Este que coincidió con los días de Evangelina allí, Ian Lucas aclaró ante las versiones de que ella lo contactó allí pero él no quiso verla: "Saben todo ustedes (se ríe). No me hice el difícil, yo estaba con mi familia y mis amigos, no nos vimos. Estaba de vacaciones y quería cortar todo lo del programa, mi momento para eso". Y cerró con intriga: "Siempre dejo las puertas abiertas al amor pero bueno...".

Qué dijo Evangelina Anderson ante la noticia de la separación de Ian Lucas

Evangelina Anderson rompió el silencio en un mensjae directo a PrimiciasYa luego de que Guido Zaffora señalara en primera instancia que “se había separado de Ian Lucas”.

"¿De qué nos separamos se supone?", preguntó irónica la modelo ante el posteo que fue subido a la página de Instagram de este medio.

Además, redobló la apuesta al dar a entender que nunca hubo nada más allá del deseo del público de verlos juntos, alimentado por la buena química que mostraron en el reality: "Ahh. Nos separamos de un shippeo…"

La ex de Martín Demichelis continuó algo molesta por todo lo que circuló en los medios de comunicación: "¿En donde contamos que tenías algún tipo de relación como para separarnos? Jaja que locura todo… y jamás Ian vino a mi casa. Vivo con mis 3 hijos".

No obstante, horas después de haber hecho público su descontento por la información que circuló y remarcado que nunca mantuvo una relación sentimental con Ian Lucas, la rubia decidió borrar esos comentarios.